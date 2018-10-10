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В Бишкеке пропали трое подростков - родственников

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В ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гр. А.А. с просьбой оказать содействие в поисках сына Султанова Ырысбек Максуталиевича 2000 года рождения, дочери Максуталы кызы Альбины 1999 года рождения и родственницы Канат кызы Алины 2001 года рождения, которые 17 сентября 2018 года выехали из дома по улице Мадиева ж/м Кырман Аламединского района на автомашине марки "Мерседес-Бенц-210" темно-синего цвета и не вернулись, в последующем вышеуказанная автомашина обнаружена в ж/м Келечек, а вышеуказанные лица по сегодняшний день не вернулись домой.

Султанов Ырысбек Максуталиевич

Приметы: рост 160-162 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Максуталы кызы Альбина

Приметы: рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Особые приметы: имеется шрам от аппендицита.

Канат кызы Алина

Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы темно-коричневые, глаза карие.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Султанова Ы., Максуталы кызы А., Канат кызы А. обращаться по телефонам: в дежурную часть ОВД Аламединского района 0(312) 36-35-27, СКМ розыск 0(312)36-35-23, 0(550) 51-09-05, 0(704) 31-25-05, 0(552) 90-91-63 или в 102.


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URL: https://www.vb.kg/374124
Теги:
ГУВД, МВД, розыск, Бишкек
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