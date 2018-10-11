Посла КР в Корее Кылычбека Султана назвали дипломатом года

Мусульманский комитет по правам человека (МКПЧ) объявил Посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана лучшим дипломатом года. Об этом сообщил сам Кылычбек Султан со ссылкой на казахские СМИ.

- Смелый поступок кыргызского Посла ломает устоявшийся стереотип, представляющий дипломата, как трусливое, безликое и беспринципное существо, – цитирует Timeskz главу МКПЧ ЦА Мурата Телибекова. - Именно такие личности сегодня формируют имидж страны в глазах мировой общественности. Кылычбек Султан стал символом обновленного Кыргызстана, выбравшего путь свободы и демократии.

Отметим, МКПЧ и её глава Мурат Телибеков известен своими эксцентричными заявлениями. Например, в 2017 году Комитет предложил регламентировать скорость занятия сексом. Это заявление последовало после предложения Муфтията Казахстана запретить сурогатное материнство. Позже Мурат Телибеков признался, что его предложение было шуткой, чтобы подчеркнуть абсурдность вмешательства религии в отношения супругов.

Кылычбек Султан в беседе с VB.KG рассказал, что его не смущает имидж организации и он рад, что его поступок оценили.

Напомним, Кылычбек Султан осудил поведение экс- замминистра соцразвития Зууракан Каденовой, которая устроила дебош в самолете в аэропорту Сеула. Позже на пресс-конференции Султан рассказал подробности этого инцидента и заявил о нарушениях в диппредставительствах Кыргызстана, на которые не реагирует МИД. Министр иностранных дел Эрлман Абдылдаев рекомендовал президенту снять Кылычбека Султана с должности Посла КР. Президент не отреагировал на рекомендацию МИД.