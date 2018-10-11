Под Бишкеком найден схрон оружия и боеприпасов

1 октября 2018 года ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в с.Озерное Аламединского района Чуйской области обнаружен схрон оружия.

В обнаруженном тайнике были изъяты пистолет "Макарова" и травматический пистолет "ИЖ" со стертыми номерами, гладкоствольное ружье, сигнальная ракета, 77 патронов разного калибра и резиновые патроны.

Согласно заключению Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве КР изъятые оружие и боеприпасы являются боевыми.

В настоящее время собранные материалы направлены в ГСУ ГКНБ КР для принятия процессуального решения.