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Под Бишкеком найден схрон оружия и боеприпасов

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- ВБ
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1 октября 2018 года ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в с.Озерное Аламединского района Чуйской области обнаружен схрон оружия.

В обнаруженном тайнике были изъяты пистолет "Макарова" и травматический пистолет "ИЖ" со стертыми номерами, гладкоствольное ружье, сигнальная ракета, 77 патронов разного калибра и резиновые патроны.

Согласно заключению Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве КР изъятые оружие и боеприпасы являются боевыми.

В настоящее время собранные материалы направлены в ГСУ ГКНБ КР для принятия процессуального решения.


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URL: https://www.vb.kg/374130
Теги:
ГКНБ, оружие, Бишкек, следствие
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