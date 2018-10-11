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МИД КР утверждает, что ведет жесткую политику в отношении диппаспортов

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- ВБ
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В связи с публикациями в различных СМИ, появившимися в последнее время, относительно выдачи и использования дипломатических и служебных паспортов КР, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики считает необходимым сообщить следующее.

Оформление дипломатических и служебных паспортов КР производится в соответствии с Положением о дипломатическом и служебном паспортах Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 июля 2011 года № 384. Текст данного нормативного документа находится в открытых информационных источниках.

Дипломатические и служебные паспорта КР оформляются для государственных служащих, в зависимости от занимаемой должности, и должны использоваться только для служебных поездок. Согласно данному Положению ответственность за использование и хранение паспортов служебного назначения несет государственный орган КР, по ходатайству которого был оформлен дипломатический либо служебный паспорт КР. При увольнении из госорганов служащего, имеющего дипломатический или служебный паспорт, государственный орган возвращает паспорт в МИД КР на уничтожение. В случае несвоевременного возврата паспорта, сведения об изъятии паспорта направляются в Пограничную службу КР для изъятия при пересечении границы.

В целях ужесточения правил использования по инициативе МИД КР был инициирован проект Закона, который был принят Жогорку Кенешем КР 18 февраля 2015 года и подписан Президентом КР 19 марта 2015 года, согласно которому было внесено дополнение (статья 387) в Кодекс КР "Об административной ответственности", которое предусматривает административную ответственность за нарушение правил выдачи, использования и возврата дипломатического и служебного паспорта КР.

При заключении двусторонних договоров с иностранными государствами об освобождении от визовых обязательств владельцев дипломатических и служебных паспортов КР обязательно учитывается перечень должностей, имеющих право иметь паспорта служебного назначения, и количество дипломатических/служебных паспортов, находящихся в использовании. Ужесточение системы выдачи и использования паспортов позволило за последние 3-4 года заключить Соглашения о безвизовом режиме для дипломатических паспортов с такими государствами как Венгрия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Катар, Китай, Специальный административный район Макао (КНР), Корея, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Туркменистан, Филиппины, Франция, Швейцария, Эстония.

Министерство на постоянной основе проводит работу по перерегистрации паспортов, организовывает семинары для кадровых служб госорганов по правилам оформления и хранения паспортов служебного назначения. В 2018 году были проведены два таких обучающих семинара.


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URL: https://www.vb.kg/374132
Теги:
граница, паспорт, Кыргызстан, скандал, МИД
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