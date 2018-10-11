Помогите опознать мужчину, который лежит в морге уже второй месяц! 18+

23 августа 2018 года в дежурную часть УВД Октябрьского района г.Бишкек со службы "102" поступил вызов о том, что в морг РЦСМЭ при МЗ Кыргызской Республики по линии скорой медицинской помощи доставлен труп неизвестного мужчины, азиатской внешности, примерно в возрасте 30-35 лет с признаками насильственной смерти.

Мужчина был одет в футболку темно-коричневого цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, на ногах черные спортивные ботасы и носки темного цвета.

Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просим обратиться в УВД Октябрьского района или сообщить по номерам: 0 550 102 853, 0 (312) 544116.