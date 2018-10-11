У жителя Иссык-Кульской области изъяли почти 72 кг марихуаны

Cлужбой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД успешно проведена спецоперация, направленная на выявление, пресечение и ликвидацию канала наркотрафика в крупных размерах.

В конце сентября 2018 года сотрудниками УСБНОН по г. Бишкек были проведены оперативно-розыскные мероприятия в ряде районов Иссык-Кульской области в целях обнаружения и ликвидации устойчивого канала поставки наркотических средств. В ходе мероприятий по выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР.

Так, 6 октября 2018 года в рамках возбужденного уголовного дела проведен санкционированный обыск по месту жительства гражданина С.Ж. 1970 г.р, проживающего в одном из сел Тюпского района. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции обнаружили в комнате дома 6 мешков с веществом темно-зеленного цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил 72 кг 500 грамм. По данным экспертизы, изъятое вещество является марихуаной.

Задержанный водворен в ИВС. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к распространению наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.