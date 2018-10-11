Гражданка Кыргызстана вернулась из Турции с чужим паспортом

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 11 октября 2018 г. пограничники КПП "Манас-аэропорт" задержали гражданку Кыргызстана, прилетевшую из Турции с чужим паспортом.

Во время оформления рейса № 7040 Стамбул-Бишкек девушка предъявила пограничному наряду паспорт на имя гражданки Э.Б. кызы, 1998 г.р.

У пограничников возникли сомнения в принадлежности документа предъявительнице, так как внешность девушки не соответствовала фотографии в паспорте.

Кроме того, в предъявленном документе пограничники выявили поддельный дата-штамп о пересечении госграницы. В ходе опроса выяснилось, что гражданка А.К., 1995 г.р., использовала чужой паспорт, так как из-за нарушений миграционного законодательства Турции ей было запрещено въезжать на территорию этого государства.

Так, в 2017 г. вылетая из аэропорта "Манас-международный", она предъявила пограничникам собственный паспорт, куда был проставлен штамп о пересечении госграницы. Однако, прилетев в г.Стамбул (Турцию), гражданка А.К. предъявила турецким пограничникам чужой паспорт с поддельным дата-штампом.

Вернувшись на родину, девушка предъявила пограничникам КПП "Манас-аэропорт" чужой паспорт и была задержана. После оформления соответствующих документов задержанную передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.