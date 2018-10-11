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Исакунову и Мамытову "слили" их же коллеги и бывшая глава ведомства?

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- Бакыт Стамов
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"Почему депутат Аида Касымалиева, критикуя министра соцразвития Таалайкул Исакунову и ее заместителя Лунару Мамытову, ни разу не упоминала Жылдыз Полотову?" С таким вопросом в редакцию VB.KG обратился один из сотрудников министерства труда и социального развития, который попросил не озвучивать его имени.

По его словам, заместитель министра соцразвития Жылдыз Полотова даже большее количество раз посещала зарубежные страны, чем Лунара Мамытова.

- Генпрокуратура же установила, что Лунара Мамытова 3 раза ездила за границу, а Жылдыз Полотова - 4 раза. И почему-то об этом факте депутат умалчивает, а бьет целенаправленно только по министру (уже бывшему - ред.) и ее одному заму. А все дело в том, что Аида Касымалиева и Жылдыз Полотова являются подругами и землячками. Не верите, посмотрите на страницу Полотовой в Facebook и увидите, что Аида Касымалиева тепло поздравляет ее с днем рождения. Не говорит ли это о том, что именно Жылдыз Полотова сливала ей всю информацию и предоставляла все соответствующие документы? - задается вопросом наш собеседник.

В качестве одного из доказательств своего утверждения он указал на пост в соцсетях депутата Эльвиры Сурабалдиевой.

"Н. Ташпаева и Ж. Полотова стали профессиональными консультантами у неопытного в социальных вопросах депутата. "Пипл хавает" грамотно поданный пиар-экшн. Вторая, к слову, "слив коллег" сбежала на больничный", - процитировал он слова народной избранницы.

- Уже даже депутат поняла, что экс-министр соцразвития Назгуль Ташпаева и замминистра соцразвития Жылдыз Полотова затеяли эту всю игру. То есть, как выразилась Эльвира Сурабалдиева: "грамотно поданный пиар-экшн" по устранению некоторых руководителей министерства. И, кстати, Полотова действительно на данный момент находится на больничном, - продолжил сотрудник ведомства.

Напомним, ранее депутат Аида Касымалиева обвинила теперь уже бывшего министра соцразвития Таалайкуль Исакунову и ее заместителя Лунару Мамытову в использовании дипломатических паспортов в личных целях.


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URL: https://www.vb.kg/374141
Теги:
Министерство социального развития, паспорт, Лунара Мамытова, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Эльвира Сурабалдиева, Таалайкуль Исакунова
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Комментарии
скафнюк
11.10.2018, 12:27

вот она женская дружба..и борьба за теплое место..какая там клоака..в принципе болото всегда там где женщины руководители и где женский коллектив..

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sas
11.10.2018, 12:32

устроили тут "Игру престолов" 

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пенсинер
11.10.2018, 12:46

Ташпаеву и Полотову так же в отстой

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Назира
11.10.2018, 12:50

Посмотрите посты под этим сообщением Сурабалдиевой, как этого депа люди "разнесли" И столько людей сказали, что какой и профессионал Назгуль Ташпаева

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