Ахматбек Келдибеков отсудил у газеты 2 миллиона сомов

По судебному решению судей Октябрьского суда Бишкека газета "Азия Ньюс" обязана теперь выплатить экс-спикеру ЖК Ахматбеку Келдибекову 2 миллиона сомов. Об этом редакции VB.KG подтвердил главный редактор издания Асланбек Сартбаев.

По его словам, Ахматбек Келдибеков подал сразу два иска о защите чести и достоинства на газету.

- Возникают вопросы, как два разных судьи очень быстро вынесли совершенно одинаковые решения по этим искам, удовлетворив искомые суммы - по 1 миллиону сомов. Когда такое было? В свое время мы судились с Омурбеком Текебаевым и Адаханом Мадумаровым. И если первый отказался потом от наших денег, то второму мы выплатили всего 50 тысяч сомов, - пояснил он.

Руководитель издания и его коллеги не согласились с решением Октябрьского суда и намерены его обжаловать в вышестоящей инстанции.

- Президент страны требует от судей, чтобы они принимали только справедливые решения. Нам очевидно, что касательно решения по нашей редакции о справедливости речи нет. Поэтому мы не только намерены обжаловать это решение в городском суде, но будем подавать жалобу Сооронбаю Жээнбекову, - продолжил журналист.

В заключение Асланбек Сартбаев пояснил, какими публикациями газеты остался недоволен экс-спикер.

- В своих материалах мы писали, что Ахматбек Келдибеков продвигает своего человека в верхушку МВД. Писали также, что в кругу друзей он обмолвился, что намерен сделать своего протеже даже главой МВД, - пояснил Сартбаев.