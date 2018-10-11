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Задержание мигрантов у мечетей Москвы. В Посольство КР в РФ обращений нет

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- Виктория Григоренко
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В Москве после многолетнего перерыва, сообщает "Настоящее Время", возобновили "пятничные задержания" трудовых мигрантов.

"Рейды начались на прошлой неделе. На подходах к мечетям людей массово задерживают и отвозят в ближайшие отделения полиции", - подчеркивает издание.

Пресс-атташе посольства КР в России Гульбарчын Байымбетова отметила VB.KG, что заявлений о задержаниях от наших граждан в РФ не поступало.

- Хотя в случае массовых захватов мигрантов полицией они связываются с нами. Подобные вопросы в СМИ и соцсетях поднимают правозащитники. Однако в спецотделении им.Сахарова, куда обычно отвозят мигрантов, имеющих нарушения и ожидающих депортацию на родину, за 9 месяцев текущего года было зарегистрировано лишь 549 человек. Поэтому говорить о массовости в отношении кыргызстанцев достаточно сложно. Что касается рейдов, то они действительно имеют место. Но после проверки документов, наших соотечественников обычно отпускают. Информации о каких-либо конкретных местах задержаний, как, например, у мечетей, нет, - заверила Байымбетова.

Как подчеркнула в соцсетях руководитель некоммерческой организации "Тонг Жахони" Валентина Чупик, каждую пятницу она вытаскивает иностранных трудящихся из автобусов, которые стоят часами во дворе ОВД Мещанский.

- Дежурный говорит, что у него "доставленных нет вообще". Тогда я начинаю звонить 112 и заявлять, что ОВД Мещанский захвачен мигрантами, которые самовольно забрались в автобусы ОМОНа, заехали во двор ОВД, к дежурному не идут, и освободить автобусы не хотят. Задерживают их, в основном, сразу по выходу с намаза, но есть и те, которых забрали и до, - утверждает правозащитница.


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URL: https://www.vb.kg/374147
Теги:
миграция, НПО, посольство, правозащитники, Россия, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана
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