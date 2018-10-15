Дети села Бирлешкен вынуждены ездить в школу за 10 км

Здравствуйте. В селе Бирлешкен Кара-Суйского района Ошской области вот уже 4 года не могут закончить строительство школы. Вырыли котлован, и на этом все. Старая школа №31 им. Курбанова была построена 60 лет назад, и в данное время находится в аварийном состоянии. Жители хотели выйти на собрание с требованием начать строительство школы, но власти каждый раз говорили, что строительство начнется совсем скоро. Из-за плохой школы жители вынуждены ездить за 7-10 км, в город Ош.

Народную новость прислал Афтандил