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Мать девочек, которых покусала собака, шантажирует владелицу животного

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- Екатерина Улитина
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В социальной сети Facebook ОО "Антитеррор" разместил видеозапись, на которой мать двух девочек – 19 и 3 лет, рассказала, как ее дочери подверглись нападению собаки породы алабай.

Инцидент произошел 28 сентября в селе Новопокровка.

По словам Рашиды, так зовут мать детей, соседский пес вырвался из вольера и напал на ее младшую дочь, когда та гуляла на улице. Девочку защитила старшая сестра, которая была рядом. Она закрыла собой малышку, и подставилась под зубы животного. Рашида уверяет, что хозяйка собаки отказывается разговаривать с ней и не хочет оплачивать лечение. Редакция VB.KG нашла Наталью и выяснила ее точку зрения.

- У собаки есть вольер, он всегда закрыт на замок. В тот день моя 6-летняя дочь с подружкой открыли вольер, чтобы поиграть с собакой, и пес сбежал. Девочки сразу же побежали ко мне в магазин, где я работаю, и сообщили мне об этом. Я немедленно побежала на улицу и своими глазами видела, что происходит, - рассказала Наталья.

Женщина не отрицает, что собака напала на девушку, и та получила травмы.

- Когда мне удалось оттащить собаку и закрыть вольер, я сразу вызвала "Скорую помощь". В это время приехала Рашида и сказала, что сама повезет дочь в больницу. Она звала меня с собой, но я отказалась, потому что не могла оставить дочь одну дома. Мы договорились, что я вечером позвоню, узнаю, как дела у девочек. Я звонила три раза, но Рашида не взяла трубку, - продолжила Наталья.

В этот же день к владелице собаки пришли милиционеры и попросили написать объяснительную, в которой она рассказала, что согласна оплатить расходы на лечение пострадавшей девушке и выплатить компенсацию морального вреда.

- Я сказала Рашиде, что могу заплатить 25 тысяч сомов: 15 тысяч - это сумма лечения в больнице, а 10 тысяч – моральная компенсация. Рашида сказала, что этого мало. Девочке нужна пластическая операция, так как по словам врачей один шрам может остаться навсегда. Я, естественно, согласилась. Правда, сейчас у меня нет нужной суммы. Я предложила сейчас отдать 25 тысяч, а остальные деньги отдать через пару недель, но Рашида отказалась. Она стала требовать дать ей немедленно $1000, потом назвала сумму 50 тысяч сомов. Но у меня просто нет этих денег, - рассказала Наталья.

На следующий день после инцидента Рашида пришла в магазин к Наталье и устроила скандал: кричала, разбросала товар, разбила стеклянную полку, а осколком порезала себе руку.

- Она сказала, что пойдет в милицию и напишет еще одно заявление, якобы я на нее напала. Я испугалась и сама вызвала милицию, - продолжает женщина.

В РОВД есть заявления обеих женщин, фотографии и записи их телефонных разговоров. На Наталью возбуждено дело за административное нарушение. Она должна будет оплатить штраф за то, что упустила своего питомца.

- Я не могу понять, что происходит, и чего хочет Рашида. Она говорит, что я с ней не общаюсь, но это неправда. Ведь я сама пустила ее к себе домой, и она сняла собаку, которую все видели на видео. К нам домой все эти дни ходили ветеринары, они следили за собакой. Сегодня заканчивается время наблюдения за собакой. Что с ней будет потом, я не знаю. Если будет принято решение ее куда-то забрать или усыпить, я препятствовать не буду. Дальше, Рашида говорит, что я не признаю свою вину, но это тоже ложь. Произошедшее – ужасно, но это случайность, за которую я как хозяйка собаки готова нести полную ответственность. Я говорила ей лично, и уже дважды писала объяснительную в милицию, что оплачу все расходы и даже дам больше. Но Рашида меня как будто не слышит. Зачем-то она раздувает скандал и отказывается мирно договориться, - заключила Наталья.

Тем временем люди, посмотрев ролик в интернете о якобы безнаказанной и наглой собачнице, предлагают прийти к ней домой и учинить самосуд над ней и ее питомцем, которого уже нет в живых. Находятся и те, кто предлагает убить женщину. Досталось и милиционерам за то, что они отказались возбуждать уголовное дело на Наталью, так как в ее действиях не было состава преступления.

VB.KG будет следить за этим конфликтом. А наших уважаемых читателей призываем быть корректнее в своих оценках произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/374149
Теги:
дети, нападение, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Новопокровка, компенсация
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Комментарии
Marat Yunusov
11.10.2018, 17:03
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 29
Комментариев: 27

спасибо собачке. вносит драйв в рутину

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