Будут ли проверять поездки "обличительницы" Аиды Касымалиевой?

В последние дни имя депутата Аиды Касымалиевой чаще всего мелькало на страницах СМИ. Именно с ее подачи руководители Министерства труда и социального развития чуть ли не в полном составе стали увольняться со своих постов. В этом плане мы решили вспомнить деятельность самой народной избранницы и чем она особенно запомнилась кыргызстанцам, помимо ее недавних скандальных заявлений в адрес руководства Минсоцразвития.

Начнем с того, что начинала она журналистом. Долгое время была корреспондентом радио "Азаттык". Работала в Праге и Москве. Затем на телевидении. Вела телепрограмму "Ынгайсыз суроолор" (Неудобные вопросы – прим. авт.). Также она является автором нескольких документальных фильмов про жизнь мигрантов в Москве.

Кстати, самой ей в столице Российской Федерации не понравилось, так как посчитала, что в Москве живут "очень злые люди" с националистическими взглядами. По крайней мере, такой посыл был дан в ее дневнике, цитаты из которого публиковали СМИ. Возможно, по этой причине она стала одним из организаторов так называемого "антифашистского митинга" в Москве. СМИ тогда указывали, что, по неподтверждённым данным, за организацией данного мероприятия стояли запрещенные в России организации.

Теперь что касается ее депутатской деятельности. Народной избраннице очень не понравилось, что руководители Минсоцразвития на бюджетные деньги разъезжают по заграницам. Правда, не все ее заявления подтвердились. Но извинения народная избранница своим "жертвам" приносить не спешит.

В этом плане стоит напомнить, что и сама депутат в 2017 году не гнушалась зарубежными поездками. По данным СМИ, у Аиды Касымалиевой в 2017 году были три поездки за рубеж: Россия, Австрия и Филиппины. Правда, этот факт в пресс-службе Жогорку Кенеша не подтвердили и в то же время не опровергли.

- Насчет зарубежных поездок надо спрашивать у самих депутатов. Так как очень часто эти визиты оплачиваются приглашающей стороной. Мы эти факты не фиксируем, - пояснили редакции VB.KG в пресс-службе ЖК.

Но больше всего депутат Аида Касымалиева прославилась своими постами в соцсетях, которые она опубликовала в апреле 2018 года.

"Все подруги и родственники спрашивают про последние новости: что случилось изнутри. А в меня физически и морально не помещается ни одна новость про политику" - написала она первый пост и следом:

"Если политика не касается твоей работы напрямую, зачем ею интересоваться, копаться. Я в последнее время так рассуждаю. Ранняя весна, зелень, погода, вкусная еда, наслаждайся реальностью".

Пользователи интернета тогда крайне негативно отнеслись к ее словам. Правозащитница и экс-депутат Чолпон Джакупова написала ей в комментариях: "А ежели на наших налогах - извольте заниматься политикой - мы Вам за это платим, голубушка. Эту партию наслаждающихся бездельников гнать надо".

Больше всего пользователей интернета поразил тот факт, что свой пост депутат написала в тот период, когда в парламенте рассматривались вопросы аварии на ТЭЦ Бишкека, отставки Сапара Исакова и Индиры Джолдубаевой.

Возвращаясь к вопросу соцзащиты - в конце весны 2017 года депутат и вовсе предложила не праздновать День защиты детей. Вместо этого она предложила провести в городах уроки для детей о том, как вести себя при стихийных бедствиях и других опасных ситуациях. Свое предложение она мотивировала тем, что в Кыргызстане участились несчастные случаи с детьми. Впрочем, тогда ее предложение не особо поддержали. Надо полагать, и дети не особо обрадовались бы новым урокам.