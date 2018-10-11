Следующая отставка - министра иностранных дел?

Информация секретариата Совета безопасности КР по результатам проверки фактов, озвученных в заявлениях Посла Кыргызской Республики в Республике Корея, а также в доводах Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, рекомендующего его отставку.

По поручению Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова секретариатом Совета безопасности Кыргызской Республики изучены факты, озвученные в заявлениях Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Республике Корея К.Султана, а также в доводах МИД КР, рекомендующего его отставку.

Результаты проверки секретариатом Совета безопасности на рассмотрение Президента Кыргызской Республики представлены 10 октября 2018 года.

Как установлено проверкой, отраженные в заявлениях Посла, доводах МИД КР и публикациях в СМИ, факты о нарушениях в системе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики имеют место и подтверждаются дополнительно полученными материалами от соответствующих государственных органов.

Предварительная проверка информации о нарушениях в МИД КР вскрыла одну из серьезных проблем внешнеполитического ведомства страны - это отсутствие четкой кадровой политики в системе МИД КР и вытекающих из этого отрицательных последствий, выраженных в периодической утечке информации и документов "служебного" характера из министерства.

Важно отметить, что были обнаружены существенные недостатки в работе руководства МИД КР при подборе и расстановке кадров, а также недостаточно объективная реакция министра иностранных дел на нарушения законности, допущенные его подчиненными.

Проверкой выявлены факты недоработок и нарушений Посла К. Султана в период работы главой дипломатической миссии Кыргызской Республики в Малайзии и Республике Корея.

В Посольстве Кыргызстана в Малайзии выявлены грубые нарушения инструкции по обеспечению режима секретности.

Установлены факты принятия граждан Кыргызской Республики для прохождения производственной практики в Посольстве Кыргызской Республики в Малайзии без согласования с МИД Кыргызской Республики, что также является нарушением режима секретности.

После освобождения от занимаемой должности Посла Кыргызской Республике в Малайзии, К. Султан и члены его семьи до настоящего времени не сдали в МИД Малайзии "аккредитационные карточки", которые действуют до февраля 2019 года, что является нарушением.

В феврале 2018 года Посол К. Султан на своей личной странице социальной сети "Фейсбук" и на одном веб-сайте допустил размещение публикации внутренней переписки Министерства иностранных дел с Посольством, и даже поместил фотокопию поручения МИД в адрес Посольства, что является недопустимым и нарушением норм работы с официальными документами в государственной службе.

Посол К. Султан ввел в заблуждение МИД Кыргызской Республики и, не сняв резиденцию для проживания, длительное время размещался в гостинице, что является финансовым нарушением. Будучи Послом Кыргызстана в Корее, К. Султан без согласования с МИД Кыргызской Республики осуществлял частные поездки в Малайзию.

Согласно Закону КР "О дипломатической службе Кыргызской Республики", сотруднику загранучреждения Кыргызской Республики, находящемуся в длительной заграничной командировке, в случае проживания совместно с ним в государстве пребывания его супруги, ежемесячно выплачивается дополнительное денежное содержание в размере 30% от его ежемесячного денежного содержания. В ходе проверки не были получены подтверждающие документы и данные о том, что супруга Посла К. Султана проживала вместе с ним в Корее.

Несмотря на это МИД КР в 2018 году необоснованно выплатило дополнительное денежное содержание Послу за супругу в сумме более 6,5 тысяч долларов США.

Кроме того, по сведениям Министерства юстиции КР К. Султан в период работы на государственной службе одновременно являлся руководителем хозяйствующих субъектов: газет "Супер", "Супер кроссворддор", "Супер сканворддор".

Материалы по фактам нарушений, выявленных в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики, а также допущенных К. Султаном в период работы главой дипломатической миссии Кыргызской Республики в Малайзии и Республике Корея будут направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения и дачи правовой оценки.