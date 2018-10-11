Черный BMW насмерть сбил женщину в Бишкеке и скрылся

В Бишкеке произошел автонаезд со смертельным исходом. 10 октября примерно в 20.40 на улице Медерова женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда неизвестный автомобиль сбил ее и скрылся с места ДТП.

В УОБДД Бишкека VB.KG сообщили, что пострадавшая в результате полученных травм скончалась.

- Погибшей оказалась женщина европейской национальности, на вид 45-50 лет. Очевидцы сообщили, что ее сбил BMW черного цвета, - прокомментировали в УОБДД.

По данному делу возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски водителя.