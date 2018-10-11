Драка участкового и сотрудника СВР МВД. Источники рассказали подробности

Подрались участковый и представитель Службы внутренних расследований МВД КР. Об этом VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

- Зачинщиком инцидента стал участковый. Он влез в разговор двух сотрудников, которые шутили между собой, и обозвал одного из них. Сотрудники Службы внутренних расследований представились и попросили подбирать выражения. Но участковый не унимался и продолжал оскорблять коллег, а затем и вовсе полез драться. После случившегося он написал заявление о нанесении телесных повреждений. Сейчас дело расследует прокуратура Первомайского района и МВД, - пояснил источник.

Собеседник уточнил, что сейчас участковый находится в больнице. Степень нанесенных ему повреждений неизвестна.