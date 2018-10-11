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Драка участкового и сотрудника СВР МВД. Источники рассказали подробности

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- Виктория Григоренко
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Подрались участковый и представитель Службы внутренних расследований МВД КР. Об этом VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

- Зачинщиком инцидента стал участковый. Он влез в разговор двух сотрудников, которые шутили между собой, и обозвал одного из них. Сотрудники Службы внутренних расследований представились и попросили подбирать выражения. Но участковый не унимался и продолжал оскорблять коллег, а затем и вовсе полез драться. После случившегося он написал заявление о нанесении телесных повреждений. Сейчас дело расследует прокуратура Первомайского района и МВД, - пояснил источник.

Собеседник уточнил, что сейчас участковый находится в больнице. Степень нанесенных ему повреждений неизвестна.


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URL: https://www.vb.kg/374155
Теги:
МВД, прокуратура, драка, конфликт, Бишкек, Патрульная милиция
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