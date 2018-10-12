ГУОБДД разыскивает водителя, сбившего насмерть женщину в Бишкеке

Просим отозваться очевидцев и свидетелей ДТП в Бишкеке, в результате которого погибла женщина.

10 октября примерно в 20.40 вечера по ул. Медерова, напротив гостиницы "Garden" на пешеходном переходе был совершен наезд на женщину европейской национальности, примерно 45- 50 лет, которая от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась в больнице.

Водитель автомашины – примерно марки БМВ, модификации Е34, цвета мокрый асфальт, после наезда скрылся с места происшествия.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики убедительно просит очевидцев дорожно-транспортного происшествия, располагающих какой-либо информацией об автомобиле и водителе, совершившем ДТП, позвонить по телефонам 0705974777 0555974777 (круглосуточно).

Водителю автомобиля, совершившему ДТП, настоятельно рекомендуется самостоятельно и добровольно явиться в отдел розыска УОБДД по ГУВД г. Бишкек для дачи объяснений.