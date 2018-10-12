В Бишкеке после ремонтных работ открыта улица Уметалиева

Дорогу отремонтировали, а тротуары остались в прежнем виде. Могли бы о пешеходах тоже позаботиться. Дети страдают, женщины с колясками и пожилые люди. Особенно около школы номер 68 между Токтогула и Московской. На каблуках там давно уже не ходим.
В Бишкеке завершены дорожные работы на улице Уметалиева.
Они проходили в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". На всем протяжении двухкилометрового участка между проспектом Жибек Жолу и улицей Боконбаева заменили дорожное покрытие и установили новые дорожные бордюры.
Дорожные работы изначально были запланированы на будущий год. Однако вследствие многочисленных обращений бишкекчан улицу отремонтировали раньше. Дорожные работы продолжались в течение трех месяцев.