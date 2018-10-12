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В Бишкеке после ремонтных работ открыта улица Уметалиева

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- ВБ
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В Бишкеке завершены дорожные работы на улице Уметалиева.

Они проходили в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". На всем протяжении двухкилометрового участка между проспектом Жибек Жолу и улицей Боконбаева заменили дорожное покрытие и установили новые дорожные бордюры.

Дорожные работы изначально были запланированы на будущий год. Однако вследствие многочисленных обращений бишкекчан улицу отремонтировали раньше. Дорожные работы продолжались в течение трех месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/374166
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
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Комментарии
Гуля
12.10.2018, 12:51

Дорогу отремонтировали, а тротуары остались в прежнем виде. Могли бы о пешеходах тоже позаботиться. Дети страдают, женщины с колясками и пожилые люди. Особенно около школы номер 68 между Токтогула и Московской. На каблуках там давно уже не ходим.

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