В Бишкеке после ремонтных работ открыта улица Уметалиева

В Бишкеке завершены дорожные работы на улице Уметалиева.

Они проходили в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". На всем протяжении двухкилометрового участка между проспектом Жибек Жолу и улицей Боконбаева заменили дорожное покрытие и установили новые дорожные бордюры.

Дорожные работы изначально были запланированы на будущий год. Однако вследствие многочисленных обращений бишкекчан улицу отремонтировали раньше. Дорожные работы продолжались в течение трех месяцев.