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Счетная палата выявила в Чон-Алайском районе нарушения на 7,9 млн сомов

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- ВБ
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Счетная палата выявила финансовые нарушения на 7,9 млн сомов в бюджетных учреждениях Чон-Алайского района.

Территориальным подразделением Счетной палаты КР по г. Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям проведен аудит составления и исполнения бюджета айыльных округов Чон-Алайского района Ошской области за 2016-2017 годы. Аудитом охвачены районная государственная администрация, Чон-Алайское управление Министерства финансов КР, айыльные округа "Чоң-Алай", "Жекенди", "Кашка-Суу" и Фонд развития регионов Чон-Алайского района.

Произведенными аудитами бюджетных учреждений и айылных округов Чон-Алайского района установлены финансовые нарушения на 7 млн 893,5 тыс. сомов. Из них недостача товарно-материальных ценностей составила 53,5 тыс. сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 107,1 тыс. сомов, необоснованное списание товарно-материальных ценностей и денежных средств – 4 млн 822,5 тыс. сомов, переплата командировочных расходов - 85,7 тыс. сомов, завышение объемов и стоимости строительно-монтажных работ – 2 млн 221,0 тыс. сомов. Нецелевое использование государственных средств составило 439,0 тыс. сомов, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности – 117,5 тыс. сомов, дополнительно начисленные доходы в бюджет Социального фонда КР – 43,3 тыс. сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 7 млн 786,4 тыс. сомов. Из них в ходе аудита возмещены 651,6 тыс. сомов.

Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на 384,5 тыс. сомов в результате сверхнормативного потребления электроэнергии и ГСМ.

Материалы по необоснованно списанным товарно-материальным ценностям и денежным средствам, а также завышению объемов строительно-монтажных работ, переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.


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URL: https://www.vb.kg/374170
Теги:
аудит, нарушения, Чон-Алайский район, Счетная палата
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