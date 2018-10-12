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В степях Узбекистана устанавливают баки для раздельной утилизации отходов

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- Виктория Григоренко
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В Узбекистане на дороге от Бухары до одного из местных заводов вдоль Караулбазарского шоссе установили мусорные контейнеры для раздельной утилизации бытовых отходов. Таким образом одна из местных компаний борется с разбросанными по степи пластиковыми бутылками, полиэтиленовыми пакетами, битым стеклом и прочим мусором. Об этом сообщает издание Nuz.uz.

Как отмечается, дизайн контейнеров продуман с учетом особенностей местности.

- Конструкции прочно прикреплены к бетонному фундаменту, что обеспечивает их максимальную устойчивость. Доступ к содержимому имеют только службы вывоза мусора. Каждый контейнер состоит из трех ярко выкрашенных отсеков для раздельного сбора мусора: синий предназначен для макулатуры. Зеленый для утилизации пластиковых и стеклянных бутылок, стаканов, полиэтиленовых пакетов, тюбиков от косметических средств и прочих упаковок из соответствующих материалов. Оранжевый - для бытовых отходов и прочего мусора, не поддающегося переработке, - отмечает издание.

Представители компании напоминают, что до установки контейнеров большинство автомобилистов просто выбрасывало мусор в окно, загрязняя степной ландшафт.

- Контейнеры снабжены светоотражающими наклейками, обеспечивающими информативность и безопасность, а за 100 метров до каждой конструкции установлен дорожный указатель. Перед их установкой на прилегающей территории собрано 30 мешков пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, жестяных банок и прочего придорожного мусора.

Примечательно, что проблема бытовых отходов остро стоит и в Кыргызстане. Все чаще в социальных сетях неравнодушные граждане выкладывают фотографии и видео замусоренных ландшафтов природных зон и улиц. Вот только, к сожалению, пока с инициативой по установке контейнеров не выступила ни одна из компаний КР. Да и готова к подобному "новшеству" цивилизации определенная часть наших граждан, тоже большой вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/374173
Теги:
мусор, Узбекистан, экология, Кыргызстан
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