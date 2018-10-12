В России задержаны несколько преступников из Кыргызстана

Представительством МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями МВД РФ по Москве установлены и задержаны граждане, находящиеся в межгосударственном розыске за совершенные преступления на территории Кыргызстана.

Установлены и задержаны мошенники, разыскиваемые алиментщики, дезертиры, а также обвиняемые в коррупционных преступлениях.

Так, задержан гражданин М.А. 1969 г.р., уроженец Баткенской области, который разыскивается, как скрывшийся от органов следствия по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 и ч.4 ст.166 УК КР (Мошенничество, совершенное в значительном размере с использованием служебного положения).

Задержан гражданин Э.уулу Б. 1996 г.р., уроженец Таласской области, который скрывался от органов следствия и разыскивался по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 166 УК КР (Мошенничество).

Задержан гражданин З.Д. 1981 г.р., уроженец Араванского района Ошской области, разыскивался, как скрывшийся от органов следствия по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 162, 338 УК КР (Неуплата средств на содержание детей, Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Также задержана гражданка Т.Г. 1976 г.р., уроженка Чуйской области, разыскиваемая по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК КР (Самовольное оставление части или места службы).

Все задержанные лица заключены под стражу, инициаторы розыска уведомлены. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции согласно Минской конвенции от 1993 года.

Кроме этого был установлен гражданин К.К. 1961 г.р., уроженец Ат-Башинского района Нарынской области, который разыскивается, как скрывшийся от органов следствия по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.304 УК КР (Злоупотребление должностным положением). Розыскное дело заведено Управлением внутренних дел Свердловского района г.Бишкек, уголовное дело было возбуждено АКС ГКНБ в январе 2014 года, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также установлено, что гр. К.К., 11 марта 2016 года получил вид на жительство на территории России, сообщает пресс-служба МВД КР.