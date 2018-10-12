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За 9 месяцев возбуждены уголовные дела против 59 сотрудников милиции

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- ВБ
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МВД очищает свои ряды от недобросовестных и нечистых на руку сотрудников, подрывающих авторитет милиции. Избежать наказания не сможет никто. Позиция руководства МВД остается бескомпромиссной в плане борьбы с коррупционными проявлениями – случаи нарушения законов сотрудниками выявляются, виновные привлекаются к ответственности.

Есть милиционеры, которые фальсифицируют, прикрывают нарушения либо сами совершают незаконные действия и злоупотребляют своим должностным положением. Министерство внутренних дел будет принимать жесткие меры в случае выявления подобных фактов. МВД на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений действующего законодательства сотрудниками милиции.

Служба внутренних расследований МВД продолжает работу, направленную на очищение собственных рядов от всяческих рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих ущерб своими незаконными действиями.

Ранее сообщалось, что по фактам выстрелов 11 сентября и 6 октября, произведенных сотрудниками милиции, Службой внутренних расследований проводились служебные проверки. По первому случаю наказаны в дисциплинарном порядке 10 сотрудников УВД Первомайского района и ГУВД г. Бишкек. Один сотрудник уволен из органов внутренних дел, второй – освобожден от занимаемой должности с понижением. Собранные материалы переданы в прокуратуру для дачи юридической оценки.

По второму факту СВР также проводит служебное расследование. Предварительно собранные материалы свидетельствуют о том, что сотрудник милиции в ту ночь пытался пресечь грабеж. Дальнейшее расследование проводит прокуратура Первомайского района.

Как сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве "Кабар" начальник СВР МВД Талантбек Акматов, за 9 месяцев сего года, по отрицательным мотивам уволено 109 сотрудником милиции, 104 сотрудника понижены в должности, 1399 сотрудников наказаны в дисциплинарном порядке. Против 59 сотрудников милиции возбуждены уголовные дела.

Также Талантбек Уметалиевич разъяснил происшествие с задержанием сотрудниками СВР МВД старшего лейтенанта милиции на машине, не зарегистрированной в ГРС. При задержании этот милиционер оказывал сопротивление, провоцировал сотрудников СВР. Затем он даже написал на них заявление – якобы, по его словам, сотрудники СВР избили его при задержании и на допросе. Этим он прикрывает свое собственное преступление – контрабандный завоз в страну дорогого автомобиля. Медицинское освидетельствование показало, что никаких повреждений у задержанного милиционера не обнаружено.

По этому происшествию расследование занимается прокуратура, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства дела, сообщает пресс-служба МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/374175
Теги:
коррупция, мошенничество, стрельба, уголовная ответственность, преступление, Кыргызстан, оборотни в погонах, МВД
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