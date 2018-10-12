Торговые войны. Казахстан запретил завозить кыргызское мясо

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Казахстан с 12 октября запретил ввоз на свою территорию кыргызского мяса, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Ведомство поясняет, что временные ограничения введены в связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории Кыргызстана.
- Таким образом вводятся ограничения на 5 кыргызских предприятий, имеющих право экспорта подконтрольной ветеринарному контролю и надзору продукции в Республику Казахстан. Также отмечается, что по результатам выездной инспекции с 2012 года действуют временные ограничения еще по 4 кыргызским предприятиям, - говорится в сообщении.
Список кыргызстанских предприятий, которым запретили ввоз мяса в Казахстан - ОсОО "Риха", ЗАО "Кантский хлебзавод", ОсОО "Баркад", ОсОО "Салих ЛТД", ОсОО "Адал-Азык".
Напомним, Инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана с 9 октября ввела временные ограничения на ввоз мяса птиц и яиц из Казахстана.