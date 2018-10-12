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Торговые войны. Казахстан запретил завозить кыргызское мясо

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- Екатерина Улитина
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Казахстан с 12 октября запретил ввоз на свою территорию кыргызского мяса, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

Ведомство поясняет, что временные ограничения введены в связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории Кыргызстана.

- Таким образом вводятся ограничения на 5 кыргызских предприятий, имеющих право экспорта подконтрольной ветеринарному контролю и надзору продукции в Республику Казахстан. Также отмечается, что по результатам выездной инспекции с 2012 года действуют временные ограничения еще по 4 кыргызским предприятиям, - говорится в сообщении.

Список кыргызстанских предприятий, которым запретили ввоз мяса в Казахстан - ОсОО "Риха", ЗАО "Кантский хлебзавод", ОсОО "Баркад", ОсОО "Салих ЛТД", ОсОО "Адал-Азык".

Напомним, Инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана с 9 октября ввела временные ограничения на ввоз мяса птиц и яиц из Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/374180
Теги:
торговля, Казахстан, мясо, Кыргызстан, Минсельхоз
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Комментарии
зап/части для ТНВД -
12.10.2018, 16:37
Карма: +20
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Комментариев: 54

Противно все это читать!

Соседи! Мы же в ЕАЭС!

Существуют нормы,которые нужно всем 5 странам неукоснительно соблюдать!

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