Останки медведя, которого задрали волки, передадут ученым Кыргызстана

Разгрызенного и растерзанного стаей волков предположительно годовалого бурого медведя сегодня около 9 часов утра обнаружил местный чабан, который перегонял скот и сообщил об этом сотрудникам Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ).

По данному факту сотрудники Чуйского представительства Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при ГАООС и ЛХ с выездом на место с привлечением работников ветеринарной службы составили соответствующий акт.

В настоящее время останки туши медведя направлены ветеринарным службам для изучения выяснения причин смерти и болезни.

После ветеринарных заключений шкура, череп и кости медведя будут переданы для экспоната научным организациям Кыргызстана.