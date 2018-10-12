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Останки медведя, которого задрали волки, передадут ученым Кыргызстана

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- ВБ
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Разгрызенного и растерзанного стаей волков предположительно годовалого бурого медведя сегодня около 9 часов утра обнаружил местный чабан, который перегонял скот и сообщил об этом сотрудникам Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ).

По данному факту сотрудники Чуйского представительства Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при ГАООС и ЛХ с выездом на место с привлечением работников ветеринарной службы составили соответствующий акт.

В настоящее время останки туши медведя направлены ветеринарным службам для изучения выяснения причин смерти и болезни.

После ветеринарных заключений шкура, череп и кости медведя будут переданы для экспоната научным организациям Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/374187
Теги:
ветеринария, Красная книга, наука, Кыргызстан, животные, ГАООС и ЛХ
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