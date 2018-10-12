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Байсалов Султану: Никому ты не нужен! Успокойся!

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- Елена Цой
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Два года назад Кылыч Султанов также объявлял себя оппозицией в отношении президента Атамбаева, подавал в отставку с поста посла в Малайзии. Якобы, он не был согласен с новым проектом Конституции. Через две недели он публично попросил прощения у Атамбаева, слезно заверив, что высоко ценит доверие президента. Через пару месяцев он уже был назначен послом по особым поручением. Через год уехал послом в Корею. Всё это время он ни разу не пикнул насчет политических преследований и судебных процессов против Омурбека Текебаева или Садыра Жапарова.

А теперь, видите ли, он объявляет о своем непризнании президента Жээнбекова и остается зарубежом, просит политическое убежище, требует освобождения политических узников. Написал такой пост сразу же, как только ему сообщили, что он снят с должности посла в Корее.

Моя первая реакция - позвонить в Сеул, поговорить, попросить не позорить себя и не позорить страну.

Мировые заголовки "посол просит политубежища" не лучшая реклама для Кыргызстана. Тем более, совершенно несправедливо сейчас обвинять президента Жээнбекова в чем либо. Почему Султанов не выступал против Атамбаева, который посадил Текебаева? Почему он не требовал тогда от него таких шагов? Сейчас некоторые недалекие пользователи фейсбука, а также профессиональный политклоун Казахстана, пытаются представить Султанова чуть ли не главным правдолюбцем и образцом дипломата и борца с коррупцией. Только почему он не говорил о вскрытых им фактах нарушений в Малайзии, когда служил послом при министре здесь в Бишкеке? Почему год назад спокойно принял назначение в Сеул? Почему он молчал раньше, и начал говорить только сейчас?

Понятно же. Ответ очевиден. Не надо даже иметь друзей и знакомых в Белом Доме, чтобы вычислить причину. Кылыч Султанов и сам говорит открыто о своей обиде.

Президент Сооронбай Жээнбеков не удостоил владельца газеты "Суперинфо" личной аудиенции.

Всё. Дело только в этом.

Оказывается, Жээнбеков должен был по первому требованию Султанова принять его и оказывать всяческие знаки внимания. Атамбаев так и делал. А новый президент не захотел и потому он, значит, уже не президент и ему Султанов не доверяет.

Вот вам уровень госвласти в стране.

Ирония ситуации с корвалолом Каденовой в том, что Султанов точно такой же назначенец, не обладающий никакими ни знаниями, ни заслугами, чтобы претендовать на высокие посты. Они оба и остальные - все из одного теста и одного уровня.

Бывшего верстальщика, удачно раскрутившего развлекательную газету "Суперинфо", сделал министром Омурбек Текебаев. Как мне заявил тогда Текебаев: "ничего личного, только бизнес". Оказывается, Султанов - "будущее партии Ата-Мекен". Я прямо в лицо тогда и рассмеялся Омурбеку Чиркешовичу. То что газета "Суперинфо" сидит арендатором в здании Текебаева - в этом конфликта интересов они вдвоем не усмотрели. Министром Султанов был никаким. Не продвигал позицию министерства в правительстве. Ни разу не ходил на заседания комитетов Жогорку Кенеша. А потом из за какой то незначительной детали вдруг решил вынести на публику несогласие с действующим вице-премьером и решил громко уйти в отставку. Такой вот представитель социалистической партии в министерстве соцразвития.

Дальше этого владельца газет направили послом в Куала-Лумпур и дальше в Сеул. Если человек может спокойно в фейсбуке написать, что "в Кыргызстане нет демократии", можно только представить уровень разговоров "со словарем" на дипраутах.

И вот сегодня вот это.

За 5 минут страна съежилась от стыда. Все друг другу написали об этом. Дурак, идиот, жинди, акмак, тормоз.

Мне стыдно за этот уровень власти и дипломатии.

Спасибо вам, господа Атамбаев, Илмиянов, Исаков, Ниязов, Текебаев и все остальные по алфавиту.

А Кылычу Султанову, не поднявшему трубку, не ответившему на мой звонок, я вот публично говорю: не позорь себя и не позорь страну. Стери свой пост. Купи билет за госсчет и возвращайся. Никто тебя не преследует. Не собирается сажать. Никому ты и не нужен. Успокойся!

Эдиль Байсалов, FB.


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URL: https://www.vb.kg/374190
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, Фарид Ниязов, Эдиль Байсалов, МИД, Кыргызстан, Кылычбек Султан, скандал, Суперинфо
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Комментарии
Дина
12.10.2018, 21:11

Байсалов прав! Браво Эдил байке

0
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Жалоба модератору
мимо проходила
12.10.2018, 21:29

"сотри", если что.

0
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Жалоба модератору
123
12.10.2018, 21:37

Байсалов сам при атамбаева работал замминистром и также не имел опыта госслужбы. А сейчас умничает. Этот посол никому не нужен, но эдичка тоже никому не нужен.

0
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