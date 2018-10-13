Толгонай Стамалиева: Кылычбек Султан опозорил не себя, а страну

Прошение о политическом убежище бывшего посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана по меньше мере стало для всех неожиданностью. У него не было никаких серьезных оснований для этого. Не понимая насколько ответственна должность посла, он не только себя опозорил, но и всю страну. Об этом BBC заявила глава пресс-службы президента Толгоной Стамалиева.

По ее словам, бывший посол КР в Южной Корее ранее на все свои заявления и требования получил соответствующие ответы.

- Именно по его требованию после инцидента с Каденовой начались проводиться проверки. После его слов по поводу деятельности МИДа президент дал указание, чтобы провели проверку. В итоге подтвердились некоторые нарушения в министерстве. В то же время выявились нарушения со стороны и самого Кылычбека Султана, - уточнила она.

Кроме того, многие сегодняшние заявления Султана Стамалиева назвала надуманными.

- Кылычбек Султан летом этого года в обход руководства МИДа с помощью главного редактора "Супер-Инфо" Шатмановой, а затем и самостоятельно пытался встретиться с президентом. При этом ни о какой коррупции он тогда не пытался заявить, а всего лишь хотел встретиться с главой государства как политик. После того, как ему не удалось встретиться с президентом, он начал через СМИ делать свои заявления. К тому же, Кылычбек Султан никогда не обращался официально в отдел внешней политики аппарата президента. Тем более, не отправлял через WhatsApp сообщения о проблемах в министерстве иностранных дел, - отметила она.

Вместе с тем глава пресс-службы президента опровергла слова бывшего посла, что ранее из аппарата президенту ему якобы кто-то звонил, чтобы запретить ему рассказывать об инциденте с заместителем министра труда и соцразвития Зууракан Каденовой в Южной Корее.

- Не было необходимости ему запрещать это делать. Так как через социальные сети об этом и так стало известно всем. Президент также, узнав об этом, принял соответствующее решение, - добавила она.

Напомним, бывший посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан сегодня был снят со своей должности. Кроме того, он попросил политического убежища в одной из стран, которая пока не называется.