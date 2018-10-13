Школьный рэкет: в Бишкеке ученику разбили голову, губу, выбили зубы

Вымогатели со старших классов избивают до потери сознания, если не принесешь денег! Вчера, в 12.30 у школы 47 два ученики 9 А класса вымогали деньги у моего сына, ученика 8 класса. Но, не получив деньги, забили моего сына до тяжёлого сотрясения мозга,выбили передние зубы.

Это ученики 9 а класса К.М. и ученик Т.А.

Когда его они избили, он упал и потерял сознание. Ему сломали челюсть и разбили губу, он был весь в крови. Мы повезли его в больницу зашивали ему губу,собрали по частям зашили. Выбили 2 зуба. Диагноз - сотрясение мозга. В данный момент он лежит в 3-й детской больнице. Мы обратились с заявлением Ленинский РОВД, но отец одного мальчика работает в МВД. Скорей всего это дело закроют. Просим обратить внимание МВД, Минобразование,Управление образования мэрии г.Бишкек.

Таким сообщением в FB поделилась Kanyshai Duishenbekova.