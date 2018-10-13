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Школьный рэкет: в Бишкеке ученику разбили голову, губу, выбили зубы

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- Елена Цой
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Вымогатели со старших классов избивают до потери сознания, если не принесешь денег! Вчера, в 12.30 у школы 47 два ученики 9 А класса вымогали деньги у моего сына, ученика 8 класса. Но, не получив деньги, забили моего сына до тяжёлого сотрясения мозга,выбили передние зубы.

Это ученики 9 а класса К.М. и ученик Т.А.

Когда его они избили, он упал и потерял сознание. Ему сломали челюсть и разбили губу, он был весь в крови. Мы повезли его в больницу зашивали ему губу,собрали по частям зашили. Выбили 2 зуба. Диагноз - сотрясение мозга. В данный момент он лежит в 3-й детской больнице. Мы обратились с заявлением Ленинский РОВД, но отец одного мальчика работает в МВД. Скорей всего это дело закроют. Просим обратить внимание МВД, Минобразование,Управление образования мэрии г.Бишкек.

Таким сообщением в FB поделилась Kanyshai Duishenbekova.


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URL: https://www.vb.kg/374192
Теги:
ГУВД, МВД, Министерство образования, мэрия, Ленинский район, школа, Бишкек, Кыргызстан, Школьный рэкет
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Комментарии
Гражданин
13.10.2018, 12:22

Обращайтесь в прокуратуру

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Асхат
13.10.2018, 12:26

Это школа виновата. Она не может обеспечить безопасность детей? Отчислить надо этих учеников, поставить на учёт в МВД и заставить родителей заплатить восстановление здоровья мальчика. Нужно срочно реагировать, а иначе дети почувствовуют безнаказанность. Надо чтобы дети избившие мальчика понесли ответственность

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sas
13.10.2018, 12:39

вот так, сволота растет! 

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Сигнал
13.10.2018, 13:36

Сволочи конченные, каковы родители, такие и дети. Видит что мент отец наглый вымогатель, так и сын не отстает. Будущие преступники рано начали. Конечно разведет мразя мразь отец. Интересно, кто он, этот мент?

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Родителям мальчика
13.10.2018, 13:39

Идите до конца. Пускай эти твари понесут все сполна, и заплатят крупно. Всегда держите нас в курсе.

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123
13.10.2018, 14:14

В колонию их посадить, для малолеток. !!!

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Лена
13.10.2018, 14:17

Ну если папа мент, то сто пудово отмажет своего ш******а, да ещё и похвалит, за то что достойная ему смена растёт.

Так что ждём официальную информацию, о том что пострадавший подскользнулся и неудачно упал сам.

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