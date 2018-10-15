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Тысячи бишкекчан пришли на "Правовой Эркиндик"

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- ВБ
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Несмотря на плохую погоду, тысячи жителей Бишкека пришли 13 октября на фестиваль "Правовой Эркиндик - 2018", сообщает организатор - Кыргызская государственная юридическая академия.

Помимо юридических консультаций, в рамках фестиваля прошли мероприятия для детей и курсы оказания первой медпомощи.

"Несмотря на плохую погоду, людей было не меньше, чем в прошлом году - около 3 500 человек. Мы консультировали граждан по разным вопросам, например, по поводу получения наследства и земельных споров", - рассказали в КГЮА.

"Правовой Эркиндик" - день оказания бесплатных юридических услуг. В качестве консультантов привлекаются преподаватели КГЮА, студенты старших курсов, успешно прошедшие обучение по соответствующим предметам, а также сотрудники юридических фирм-партнеров.

Напомним, что в этом году КГЮА празднует свое 15-летие.


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URL: https://www.vb.kg/374201
Теги:
вуз, фестиваль, Юридическая практика, Бишкек
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