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Жылдыз Полотова ушла с должности зря?

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- ВБ
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Эксперт в области образования Чинара Бакирова поделилась с подписчиками в FB своим мнением по поводу отставки замминистра Жылдыз Полотовой. "У меня очень противоречивые чувства, когда настоящие профессионалы, реально работающие во благо страны и своего ведомства, вот так измотанные постоянными необоснованными упреками и под давлением замаравшихся собственными ошибками начальников и коллег, вот так вот приходят и кладут на стол заявления об уходе", - пишет Бакирова.

Почему бы не удержать от таких шагов реальных специалистов - профессионалов своего дела, помня, что "ложка дегтя бочку меда портит" прежде, чем подписывать заявления?

"Я всегда с интересом наблюдала за деятельностью Минсоцразвития. И, что интересно, я никогда не видела реального вклада других руководителей, кроме Полотовой. На все значимые мероприятия, где надо было четко отвечать на достаточно "неудобные" для министерства вопросы, всегда направляли Полотову Ж.

Потому что только она могла четко и ясно ответить, что делает министерство и каждый конкретный специалист. Направляя свои письма, мы всегда получали письма с ответом.

В связи с ажиотажем с поездками, решила поискать запомнившуюся мне чью-то публикацию о поездке Полотовой в Таиланд. Я ещё тогда отметила для себя, что во время своего визита Полотова с честью представляет нашу страну, четко и ясно представляет достижения министерства и в целом нашего государства, поскольку многое из того, что она на этой встрече высокого уровня представляла - являлось передовым для целого региона и даже нескольких регионов в мире.

А чем запомнились поездки других руководителей? Какие полезные новаторские идеи они оттуда привезли? Как они представили нашу страну на этих площадках? И приняли ли они действительно в них участие или потратили свое время на магазины и местные достопримечательности?

Напрямую с ее работой я имела возможность ознакомиться в 2013 году на круглом столе по обсуждению закона о госсоцзаказе и опыте министерства в этом вопросе. Весь накопленный опыт, включая пробелы и трудности, с которыми столкнулось министерство, помогли тогда начать нам развивать диалог с другим министерством - Минздравом - по этому направлению.

Работая с другими министерствами, мы всегда ставили данное министерство в пример, именно благодаря Жылдыз Арстанбековне.

Мне очень жаль, что уходят настоящие специалисты из данного ведомства", - написала Бакирова.

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев 13 октября подписал распоряжение, согласно которому Полотова Жылдыз Арстанбековна освобождена от должности заместителя министра труда и социального развития Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.


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URL: https://www.vb.kg/374205
Теги:
Министерство социального развития, Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Лунара Мамытова, Кыргызстан, Каденова Зууракан, скандал, Жылдыз Полотова, Чинара Бакирова
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Комментарии
феникс
15.10.2018, 09:51

вечно ноющая зам... жаловалась на протяжении всего времени с минсоц на все и все время... как маленькая девочка, которую обделили конфетой... международное усыновление тоже проходит через нее...просто завидовала мамытовой, поэтому и воспользовалась сливом. 

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Гор
15.10.2018, 10:15

Ну хз. Говорят же э, что она начала всю муть. Дыма без огня не бывает

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Урри
15.10.2018, 10:18

Верно. Из за отдельных недобросовестных лиц нельзя увольнять профессионалов. Тогда будет бардак. 

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Гражданин
15.10.2018, 10:27

Да 4 раза съездила за границу как и мамытова и каденова и ноль пользы для государства и пенсионеров все чинуши ездят на гос деньги за границу но мы от этого жить лучше не стали они там ездят якобы на тренинг но самом деле идут на шопинг и фоткаются возле эйфелевой башни и предлагают пенсионерам тоже отдыхать как они за границей

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Орт
15.10.2018, 10:32

Есди она действительно умная то нечего делать на госслужбе штаны протирать. В бизнес ей надо.

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Ас
15.10.2018, 12:29

Орт

Есди она действительно умная то нечего делать на госслужбе штаны протирать. В бизнес ей надо.

Уважаемый все просто иногда специалисту необходим опыт гос службы для резюме теперь вероятно всего будет в бизнесе привлечена не знаю или дома сидеть

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