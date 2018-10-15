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На территорию Кыргызстана ввезли запрещенное химическое вещество

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Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области совместно с прокуратурой Чуйской области выявлен факт незаконного ввоза химического вещества "четыреххлористый углерод" на территорию Кыргызской Республики.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2017 году на основании заключенного договора между ОсОО "Ч.П." и ООО "С.Э.К." на территорию Кыргызской Республики через пропускной пункт государственного контроля КПП "Торугарт" (Северо-Восточной таможни) с Китайской Народной Республикой, с составлением транзитной декларации прибыл автомобильный груз с "четыреххлористым углеродом".

После чего в МТО "Бизнес-Транс-Сервис", "Центральная таможня" был оформлен указанный груз с отметкой "условный выпуск" с условием последующего предоставления разрешительного документа на ввоз четыреххлористого углерода.

Однако, согласно статье 152 ч.2 Таможенного кодекса Таможенного союза - Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ТС, прибывшие на таможенную территорию ТС, подлежат немедленному вывозу с таможенной территории таможенного союза.

Четыреххлористый углерод на нефтеперерабатывающем заводе предполагалось использовать для анализа водных сред на нефтепродукты методом инфракрасной спектроскопии.

По данному факту в отношении должностных лиц КПП "Торугарт" и МТО БТС, "Центральная таможня" (ныне Северо-Восточная таможня) прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.


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URL: https://www.vb.kg/374209
Теги:
ГТС, Таможенный союз, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, таможня, уголовное дело
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Комментарии
Орт
15.10.2018, 10:46

Теракт готовили таможенники?

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Искендер
15.10.2018, 12:06

Почему не пишете на какой завод направлялся этот яд -тетрахлорэтан. Так он использовался на заводе Джунда в Кара-Балта и был на якобы спецхранении тамже. Кто будет выяснять как он использовался и соприкасались ли с ним рабочие завода. Или как всегда Инвесторы из Поднебесной откупятся.

0
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Жалоба модератору
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