На территорию Кыргызстана ввезли запрещенное химическое вещество

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области совместно с прокуратурой Чуйской области выявлен факт незаконного ввоза химического вещества "четыреххлористый углерод" на территорию Кыргызской Республики.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2017 году на основании заключенного договора между ОсОО "Ч.П." и ООО "С.Э.К." на территорию Кыргызской Республики через пропускной пункт государственного контроля КПП "Торугарт" (Северо-Восточной таможни) с Китайской Народной Республикой, с составлением транзитной декларации прибыл автомобильный груз с "четыреххлористым углеродом".

После чего в МТО "Бизнес-Транс-Сервис", "Центральная таможня" был оформлен указанный груз с отметкой "условный выпуск" с условием последующего предоставления разрешительного документа на ввоз четыреххлористого углерода.

Однако, согласно статье 152 ч.2 Таможенного кодекса Таможенного союза - Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ТС, прибывшие на таможенную территорию ТС, подлежат немедленному вывозу с таможенной территории таможенного союза.

Четыреххлористый углерод на нефтеперерабатывающем заводе предполагалось использовать для анализа водных сред на нефтепродукты методом инфракрасной спектроскопии.

По данному факту в отношении должностных лиц КПП "Торугарт" и МТО БТС, "Центральная таможня" (ныне Северо-Восточная таможня) прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.