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Никита Наабер: Я добьюсь увольнения сотрудников МВД и прокуратуры!

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- Оксана Гут
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Следствие по факту нападения подростка с ножом на бишкекчанина Никиту Наабера ведется. В отношении обоих участников инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Ведомство отреагировало на видеообращение в соцсети гражданина Наабера к президенту. Он заявил, что за 2 месяца следователи Первомайского района так и не ознакомились с материалами дела, и чтобы разобраться в этом следственном беспределе, ему придется потратить деньги, отложенные на протез малолетнего сына, для оплаты адвокатских услуг.

ГУВД столицы восстановило хронологию событий этого дела.

С письменным заявлением в УВД Первомайского района обратился Наабер Никита, 1986 г.р., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, в возрасте 18-20 лет, которые 12 августа текущего года примерно в 21:00 часов, находясь по улице Т.Молдо, грубо нарушая нормы общепринятого поведения, нанесли ему телесные повреждения неустановленным предметом.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Первомайского района. В целях установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению от 13 августа 2018 года телесное повреждение у Н. Наабера оценивается как легкий вред здоровью.

14 августа Следственной службой УВД Первомайского района Бишкека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.234 ч.2 (Хулиганство) УК КР.

В тот же день с письменным заявлением обратилась гражданка Асылбаева Ш. о принятии мер в отношении парня по имени "Никита", который 12 августа 2018 года, примерно в 21:00 часов, находясь по улице Т.Молдо, грубо нарушая нормы общепринятого поведения, нанес несовершеннолетнему сыну Рахимову С. телесные повреждения. Факт также был зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая 22 августа показала, что несовершеннолетнему С. Рахимову нанесен легкий вред здоровью. Какой именно - не уточняется.

1 октября Следственной службой УВД Первомайского района Бишкека в отношении Н. Наабера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.234 ч.1 (Хулиганство) УК КР.

Сам Никита Наабер, комментируя это сообщение на своей странице в Facebook, заявил, что "мы достигли дна в нашей системе органов внутренних дел".

"Я расскажу, как обычное дело, которое можно было за 2 дня передать в суд, полностью завалили и делают меня обвиняемым", - продолжил он.

Итак, со слов Наабера, 12 августа во дворе его же дома его ранил ножом подросток. На следующий день была проведена судмедэкспертиза.

- Но за два прошедших с момента происшествия месяца не произошло никаких изменений. Ровно никаких. Всю информацию по делу можно было бы собрать за 2 дня: допросить свидетелей, сделать наркологическую экспертизу обвиняемого, получить записи видеокамер из посольства Саудовской Аравии (смежный забор с нашим двором). Но этого ничего нет! То следователь на больничном, то следователь на построениях, обвиняемый не является на очную ставку, на которую мы приезжали три раза, следователь просто не берет трубку, когда мы приезжаем. Это все один человек – следователь Руслан Камалов, который уволился, чтобы избежать внутреннего расследования. Сейчас у нас другой следователь Урмат Омукеев, который приостановил наше дело 14 сентября, сразу получив его от Руслана Камалова. За две недели он не уведомил нас о приостановлении дела и только прокуратура возбудила его повторно. Он же сказал мне, что на меня в августе возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство. Парадокс, но меня об этом не уведомили, а только показали результаты судмедэкспертизы обвиняемого, которая была проведена 17 числа, т.е. через 5 дней после самого происшествия, и в которой упоминается драка с кем-то еще 14 числа в Кызыл-Аскере. Думаю, не стоит объяснять уровень бреда. На руки мне дали только результат этой бредовой судмедэкспертизы, составленной со слов матери обвиняемого Асылбаевой Ш.Д., с жуткими логическими ошибками. И на ее основании следователи заводят уголовное дело на меня. И знаете, что они говорят? Что это их служебные обязанности - возбудить уголовное дело, а я должен доказать, что я не виновен. Т.е., следователь не обращает внимание на все недочеты в судмедэкспертизе обвиняемого и заводит уголовное дело на меня, - пишет возмущенный бишкекчанин.

Редакция VB.KG еще 20 августа написала об этом случае. Напомним, конфликт между подростком и мужчиной произошел на детской площадке многоэтажного дома в Бишкеке только из-за того, что, по версии Наабера, он "попросил подростков вести себя потише". В личном разговоре Никита также сообщил нам, что обвиняемый по его делу С. Рахимов был кем-то избит 14 августа уже после инцидента с ним. И результаты побоев были сняты именно после этого, а ранее несовершеннолетний отказывался от прохождения судмедэкспертизы.

Никита Наабер также отметил, что в конце августа пресс-секретарь ГУВД сообщал, что в отношении него дело не возбуждалось.

- Вот и думайте, кто кого обманул. Либо пресс-служба нас, либо пресс-службу Первомайский РОВД. Теперь я вынужден буду нанимать адвоката на те деньги, которые мы скопили на протез для нашего сына-инвалида. Т.е., меня и моего сына сейчас натуральным образом обкрадывают, и мой ребенок еще некоторое время будет без протеза. Я добьюсь увольнения всех задействованных сотрудников МВД и Прокуратуры, которые содействуют беспределу, - заключил Наабер.


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URL: https://www.vb.kg/374211
Теги:
ГУВД, Первомайский район, поножовщина, уголовная ответственность, хулиганство, Бишкек, следствие, Никита Наабер, Руслан Камалов, Урмат Омукеев
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Комментарии
Гыгы
15.10.2018, 11:18

Скорей сам сядешь чем их уволят... а так ... Удачи Никита!

0
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Жалоба модератору
горожанин
15.10.2018, 11:22

беспредел

0
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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.10.2018, 11:31
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 15
Комментариев: 23

На человека напал подросток, нанес ножевое ранение. В результате на пострадавшего завели уголовное дело. Не удивлюсь, если его признают виновным в избиении подростка.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного - среди депутатов Жогорку Кенеша сидят преступники, которые в свое время купили депутатские корочки, чтобы избежать преследования со стороны прокуратуры. И эти преступники пишут законы для правоохранительных органов и контролируют их деятельность.

Власть стремительно деградирует, точно также как и подчиненные им органы правопорядка.

И опять же - все беды от законодателей, которые пишут законы и утверждают бюджет.

Заработная плата в милиции - маленькая, и понятно, что нормальные люди за такую зарплату работать не будут. Вот и работают там либо преступники, которые зарабатывают дополнительные деньги, либо глупцы, которые не могут расследовать простейшие уголовные дела.

Можно ругать милицию, следователей, прокуратуру. Но ничего не изменится, пока в Жогорку Кенеше будет сидеть нынешние депутаты.

Надо прекращать вахканалию с партийными выборами и избирать каждого депутата отдельно. И в этом случае в Жогорку Кенеш не будет попадать дебилы, преступники, казнокрады.

Необходимо распустить нынешний Жогорку Кенеш и провести новые выборы. Иначе с такими законодателями, как нынешние, - одна дорога - в гроб.

+2
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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.10.2018, 12:00
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 15
Комментариев: 23

Я помню времена, когда каждого депутата выбирали индвидуально и не было никаких организованных преступных группировок, называемых "партиями". Каждый кандидат в депутаты изо всех сил стремился доказать народу, что его нужно выбрать депутатом. В те времена НАРОД мог отозвать не оправдавшего доверия депутата.

Но позже преступные паханы решили, что слишком много мороки, чтобы продвигать в Жогорку Кенеш своих людей, поэтому придумали сказку с "партиями" и теперь спокойно сажают в главный законодательный орган страны кого угодно.

Если у преступника-казнокрада есть деньги, то ему остается либо договориться с паханом партии, либо просто заплатить деньги - и вот, он сидит в Жогорку Кенеше и пользуется депутатской неприкосновенностью.

Все эти партии в Кыргызстане - это всего лишь сборище людей, нацеленных на грабеж Кыргызстана. После депутатских выборов депутаты начинают делить госпредприятия, должности - и лишь для того, чтобы "заработать".

Может ли народ сейчас отозвать с Жогорку Кенеша депутата-казнокрада ?! Нет..

Поэтому пора запретить любые партии в Кыргызстане. Кыргызстан слишком маленький, чтобы партии могли что-то сделать полезное. У нас любые партии - это всего лишь организованные преступные группировки.

Каждого депутата надо избирать индивидуально. Иначе так и будем сидеть в дерьме.

+1
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Жалоба модератору
Нурик
15.10.2018, 12:15

Бишкек Кыргызстан

Я помню времена, когда каждого депутата выбирали индвидуально и не было никаких организованных преступных группировок, называемых "партиями". Каждый кандидат в депутаты изо всех сил стремился доказать народу, что его нужно выбрать депутатом. В те времена НАРОД мог отозвать не оправдавшего доверия депутата.

Но позже преступные паханы решили, что слишком много мороки, чтобы продвигать в Жогорку Кенеш своих людей, поэтому придумали сказку с "партиями" и теперь спокойно сажают в главный законодательный орган страны кого угодно.

Если у преступника-казнокрада есть деньги, то ему остается либо договориться с паханом партии, либо просто заплатить деньги - и вот, он сидит в Жогорку Кенеше и пользуется депутатской неприкосновенностью.

Все эти партии в Кыргызстане - это всего лишь сборище людей, нацеленных на грабеж Кыргызстана. После депутатских выборов депутаты начинают делить госпредприятия, должности - и лишь для того, чтобы "заработать".

Может ли народ сейчас отозвать с Жогорку Кенеша депутата-казнокрада ?! Нет..

Поэтому пора запретить любые партии в Кыргызстане. Кыргызстан слишком маленький, чтобы партии могли что-то сделать полезное. У нас любые партии - это всего лишь организованные преступные группировки.

Каждого депутата надо избирать индивидуально. Иначе так и будем сидеть в дерьме.

Согласен на все 200%.

0
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Жалоба модератору
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