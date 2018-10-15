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Суракматов намерен встречаться с бишкекчанами каждую субботу

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- Оксана Гут
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В прошедшую субботу, 13 октября, мэр Бишкека Азиз Суракматов навестил в Городской детской больнице №3 избитого ученика 8-го класса столичной школы №47. Подростку, напомним, старшеклассники порвали губу, выбили зубы, зафиксировано сотрясение мозга. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 266 "Хулиганство" УК КР.

Суракматов заявил, что директор общеобразовательного учреждения и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних также будут привлечены к ответственности.

Кроме того, на выходных в актовом зале СШ № 96 состоялась встреча градоначальника с жителями кварталов МТУ № 3 Ленинского района. В ней также приняли участие жители участков МТУ № 4 этого района, вице-мэры города Бишкек, начальники структурных подразделений столичного муниципалитета, глава Ленинского района Нурдин Тынаев, представители правоохранительных органов и служб гражданской защиты.

Мероприятие прошло в формате вопрос-ответ. Горожане задавали вопросы, касающиеся ремонта дорог, уличного освещения, полива зеленых насаждений, озеленения и благоустройства, общественного транспорта, дорожной безопасности, водоснабжения и канализации.

Некоторые из заявленных проблем были решены на месте. По всем обращениям, которые требуют дополнительного изучения, Суракматов дал соответствующие поручения городским службам.

Как сообщили в мэрии, такие встречи будут проходить теперь каждую субботу до 15 декабря 2018 года. О месте и времени следующих встреч будет сообщено дополнительно, а чтобы попасть на встречу, необходимо обратиться к председателям домовых и квартальных комитетов.


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URL: https://www.vb.kg/374214
Теги:
Азиз Суракматов, благоустройство, водоснабжение, дороги, озеленение, уличное освещение, Бишкек, мэр, общественный транспорт, мэрия
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