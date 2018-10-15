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Задержаны отец и сын, подозреваемые в избиении официанта и охранника

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- ВБ
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14 октября текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Первомайского района на территории Ошской области задержан разыскиваемый бармен А.А., 1996 г.р., а также на территории Чуйской области сотрудниками СКМ УВД Первомайского района задержан его отец Т.А.,1971 г.р., оба подозреваются в избиении охранника и официанта.

Напомним, что 6 октября 2018 года примерно в 07:00 часов утра бармен одного из кафе по имени "Арген" и двое неизвестных лиц, находясь возле данного кафе, грубо нарушая общественный порядок и нормы общественного поведения, разбили стекло двери, зашли в зал, после чего нанесли телесные повреждения охраннику и официанту и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту Следственной службой УВД Первомайского района было возбуждено уголовное дело по статье 234 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

Ранее при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Первомайского района был задержан 51-летний М.М. житель Чуйской области, ранее дважды судимый. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1. г.Бишкек.

В настоящее время подозреваемые лица водворены а ИВС ГУВД г.Бишкек. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/374215
Теги:
ГУВД, задержание, нападение, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан
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