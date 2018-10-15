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Китаец пугает кыргызстанок депутатом Жогорку Кенеша

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- Бакыт Стамов
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"Я депутату позвоню и вам покажу!". С такими криками в минувшие выходные китаец набросился на местных женщин в одном из бишкекских ресторанов. Видео об этом выложила на своей странице Facebook журналистка и активистка Элнура Кулуева.

Судя по видео, гражданин Китая долго не мог успокоиться и все время подбегал с криками к соседнему столику, где сидели спокойно три молодые женщины. При этом сопровождавшие его люди никак не могли его успокоить.

"Интересно, какому депутату он собирается позвонить? Даже страшно стало. Вот вам и Кыргызстан", - сокрушается Кулуева.

Между тем, по данным отечественных СМИ, ресторан "Император", где произошел вышеописанный конфликт, якобы принадлежит депутату от фракции Кыргызстан Салайдину Айдарову.


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URL: https://www.vb.kg/374216
Теги:
кафе, Китай, драка, конфликт, Бишкек, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Искендер
15.10.2018, 12:07

Вот

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