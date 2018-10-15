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В Кыргызстане стартовал флешмоб #янебоюсьбытьрядом

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- ВБ
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Пресс-консультант Минздрава КР Елена Баялинова рассказала о запуске флешмоба #янебоюсьбытьрядом ❤️

"Дети, которых мы потеряли, стеной стоят вокруг нас. Разные случаются в жизни обстоятельства, но любая смерть ребенка, в том числе и неродившегося, – оглушающий звон колокола в сердце. Не защитили, не спасли, не уберегли... Как минимум, половину младенческих смертей можно было предотвратить. От нас требуется больше ответственности, бдительности, знаний… Мы вместе переживаем боль утраты и не боимся быть рядом!

По данным итоговой коллегии Минздрава, в Кыргызстане в 2017 году отмечалось снижение показателя младенческой смертности на 4,5%. В структуре причин младенческой смертности первое место по республике занимают заболевания и состояния, возникающие в перинатальном периоде, составляя 55,7%. На втором месте - врожденные аномалии (19,0%). На третьем месте - болезни органов дыхания (12,1%).

Флешмоб #янебоюсьбытьрядом организован благотворительным фондом "Свет в руках" и приурочен ко Всемирной неделе осведомленности о младенческой смертности, которая проходит с 9 по 15 октября 2018 года, чтобы каждый мог поделиться частичкой своего тепла с теми, кто потерял ребенка", - сообщила Баялинова.


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URL: https://www.vb.kg/374218
Теги:
ВОЗ, смертность, флешмоб, Кыргызстан, Минздрав
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