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В Нацэнергохолдинге незаконно начислили себе премии на 716 тысяч сомов

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Национальной энергохолдинговой компании незаконно начисляли себе премии и компенсации. За три месяца 2016 года энергетики получили почти 720 тысяч сомов в виде премий, и это без учета полученных компенсаций за вредное воздействие компьютера. Данные об этом VB.KG сообщили в Счетной палате.

Зарплата сотрудников

В феврале 2016 года в Нацэнергохолдинге работал 31 сотрудник. Их общий оклад составлял 306,5 тысяч сомов в месяц. Но уже в октябре 2016 года количество работников увеличилось на 12 единиц и составило 43 единицы, а их зарплата выросла почти на миллион сомов и составила 1 млн 234,4 тыс. сомов ежемесячно. Размер среднемесячной оплаты труда штатных работников Общества за 2016 год составил 42,2 тыс. сомов.

Премии за плохую работу

В 2016 году, несмотря на сорванные планы и невыполненные задачи, сотрудники ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" получили максимальную премию в размере 40% от оклада. Компания трижды выплатила премию в 2016 году – в октябре, ноябре и в декабре, потратив 1 млн 248 тысяч сомов.

При этом, согласно справке от Сектора распределения электроэнергии и теплоснабжения и Сектора генерации и передачи электроэнергии, "Нацэнергохолдинг" не выполнил план товарной продукции (-10%) по ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭСК". Кроме того, превышен установленный план потерь электроэнергии на 10% по ОАО "Чакан ГЭС" и увеличился объем дебиторской задолженности на 5% по ОАО "Электрические станции" и ОАО "Чакан ГЭС".

- За октябрь, ноябрь и декабрь месяцы вместо начисленных 40% следовало начислить 20% и 15% соответственно, таким образом необоснованно начисленная текущая премия составила 715,9 тыс. сомов, - считают аудиторы Счетной палаты.

В дополнение, сотрудники холдинга получали надбавки за особые условия труда (работа за компьютером) на общую сумму 294,0 тыс.сомов.

Премии для начальства

Руководители "Нацэнергохолдинга" не забывали начислять премии и себе. В то время председателем правления был ныне арестованный по подозрению в коррупции Айбек Калиев. Он и еще три его заместителя формировали правление Энергохолдинга. В 2016 году они начислили себе надбавку в размере оклада на общую сумму 433 тысячи сомов.

- Надбавка за членство в Правлении Общества не регламентирована, при этом в бюджете Общества за 2016 год сумма надбавки за членство в Правлении, в размере утвержденных должностных окладов, была включена в фонд оплаты труда и утверждена Общим собранием акционеров, - говорится в сообщении Счетной палаты.

Стоит отметить, что бюджет Национального Энергохолдинга формируется за счет денег, которые переводят на его счет дочерние предприятия – ОАО "Электрические станции" ОАО "Северэлектро", НЭСК и так далее. По итогам 2016 года Нацэнергохолдинг заработал 936,6 тысяч сомов и перечислили в виде дивидендов 232,9 тысяч сомов на счет ФУГИ.

Начисления по видам2016г. (тыс.сом)
Всего начислено в т.ч.:
11 295,5
- по основному окладу3969,9
Надбавки всего, в том числе: 1653,9
- за выслугу лет926,5
- за членства 433,4
- за вредность 294,0
Дополнительные выплаты всего, в том числе:5671,7
- премии:5297,1
- текущая премия 1248,3
- другие премии4048,8
- отпускные105,0
- компенсации (пособие на оздоровление)140,0
- перерасчет-3,3
- по больничным листам90,6
- не нормированный рабочий день 42,3


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URL: https://www.vb.kg/374222
Теги:
зарплата, премия, энергетика, Кыргызстан, компенсация, Счетная палата
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Комментарии
123
15.10.2018, 14:08

Верните министерство которая не сосет у энергокомпаний

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нурик
15.10.2018, 14:17

"В дополнение, сотрудники холдинга получали надбавки за особые условия труда (работа за компьютером) на общую сумму 294,0 тыс.сомов."

Что за вредность? Счс любой работающий человек сидит за компьютером. Надо убрать такую статью. Лишняя растрата бюджетных денег.

Интересно еще какие госструктуры получают за вредность работаю за компьютером? Уважаемая ВБ узнайте это? Очень интересно всем читателям.

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Мирлан
15.10.2018, 14:28

Нацэнергохолдинг и в принципе не законная организация. Ее деятельность не регламентируется ни одним Законом КР,наоборот НЭХК функционирует противоречат Закону Об акционерных обществах. Поэтому энергетическое сообщество и 90% депутатского корпуса требуют ликвидации ОАО НЭХК как паразитической,коррупционной и бестолковой организации сидящий на шее энергокомпаний и сосущей из них 100 миллионов для своего годового содержания. По требованию общественности,энергетиков и депутатов ЖК Правительство КР должно было внести в ЖК новую структуру ПКР- где предусмотреть восстановление отраслевого Минэнерго с одновременной ликвидацией ГКПЭН и ОАО Нацэнергохолдинг в целях оптимизации управления энергетикой. Но в ПКР сидят провокаторы от прежней власти в лице А.Оморова зав.отделом ТЭК который мечтает,по заданию своих бывших хозяев- АША, С.Исакова и А.Калиева, оставить ОАО НЭХК в структуре управления энергетикой. А это не допустимо.

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