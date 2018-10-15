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В Джалал-Абаде откроется первый диализный центр

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- ВБ
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17 октября 2018 года в 14.30ч. в городе Джалал-Абад (ул. Манаса 21А), состоится торжественное открытие первого диализного центра компании Fresenius Medical Care Kyrgyzstan, дочернего общества международной компании Fresenius Medical Care.

Это первый из 4 диализных центров, которые начнут свою работу в Кыргызстане в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) между Fresenius Medical Care и Министерством здравоохранения Кыргызстана. Деятельность этих клиник позволит значительно повысить качество медицинского обслуживания в Кыргызстане для пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью (ХПН).

В церемонии открытия диализного центра Fresenius Medical Care в Джалал-Абаде примут участие заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев, посол Германии в Кыргызстане Моника Иверсен, старший менеджер региональной дирекции Fresenius Medical Care по Восточной Европе и Средней Азии Юрий Кремер и другие почетные гости.

Для информации:

Заместительная почечная терапия является, помимо трансплантации, единственно возможным способом лечения и выживания пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН). Наиболее распространенным видом лечения ХПН является гемодиализ. Этот метод позволяет очищать кровь от токсинов и регулировать водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс в организме больных благодаря применению аппарата "искусственная почка". Диализ помогает обеспечить пациентам с хронической почечной недостаточностью достаточно высокий уровень жизни.

Диализные клиники Fresenius Medical Care в Кыргызской Республике открываются в соответствии с соглашением об организации диализных услуг в Кыргызстане в рамках проекта государственно-частного партнерства. Данное соглашение было подписано в августе 2017 года между Fresenius Medical Care и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Это первый проект, реализуемый в рамках механизма ГЧП в Кыргызстане: он был подготовлен при финансовой поддержке KfW и консультационной помощи со стороны Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка.

Деятельность клиник компании Fresenius Medical Care в трех городах (две в Бишкеке и по одной в Оше и Джалал-Абаде), позволит значительно повысить качество услуг, оказываемых гражданам Кыргызстана, страдающим хронической почечной недостаточностью (ХПН). В рамках осуществляемого по механизму ГЧП проекта лечение в клиниках компании получат более 280 пациентов.

Открытие диализных центров позволит гарантировать пациентам с хронической почечной недостаточностью получение доступной, своевременной и бесплатной медицинской помощи, соответствующей лучшим европейским стандартам. Результатом открытия диализных центров также станет появление в Кыргызстане около 100 рабочих мест.

Fresenius Medical Care – мировой лидер в области организации диализного лечения, разработки и производства высококачественного оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии. На сегодняшний день в собственности компании находятся 3815 диализных клиник по всему миру, где получает лечение более 320 000 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/374224
Теги:
Джалал-Абадская область, гемодиализ, Кыргызстан, Минздрав
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