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Иск "РусГидро" к Кыргызстану о $37 млн изучают в правительстве

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- Екатерина Улитина
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Компания "РусГидро" обратилась с иском в международный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана 37 млн долларов.

- Документы и сам иск находятся на рассмотрении Центра судебного представительства правительства. Национальный энергохолдинг не правомочен комментировать это дело, так как ответчиком является не холдинг, а правительство Кыргызстана, - прокомментировали VB.KG в пресс-службе Национального энергохолдинга.

В компании подчеркнули, что в Кыргызстане создана и работает межведомственная комиссия, которая изучала вопрос сотрудничества с российской компанией "РусГидро" и процесс строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Были проведены переговоры с российской компанией.

Напомним, в 2012 году Кыргызстан и Россия заключили межведомственное соглашение о строительстве каскада ГЭС на реке Нарын. Финансировала проект российская компания "РусГидро", кыргызская сторона предоставила землю и разрешительные документы. В конце 2015 года Кыргызстан в одностороннем порядке вышел из договора. К этому времени компания не приступила к строительству самих энергообъектов, но успела подготовить инфраструктуру, потратив 37 млн долларов. Теперь "РусГидро" просит вернуть вложенную сумму. Однако в Кыргызстане сомневаются в потраченной сумме и хотят провести международный аудит. Российская компания отказалась и обратилась в международный суд.


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URL: https://www.vb.kg/374225
Теги:
ГЭС, Россия, энергетика, Верхне-Нарынский каскад, Кыргызстан, РусГидро
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