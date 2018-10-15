Иск "РусГидро" к Кыргызстану о $37 млн изучают в правительстве

Компания "РусГидро" обратилась с иском в международный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана 37 млн долларов.

- Документы и сам иск находятся на рассмотрении Центра судебного представительства правительства. Национальный энергохолдинг не правомочен комментировать это дело, так как ответчиком является не холдинг, а правительство Кыргызстана, - прокомментировали VB.KG в пресс-службе Национального энергохолдинга.

В компании подчеркнули, что в Кыргызстане создана и работает межведомственная комиссия, которая изучала вопрос сотрудничества с российской компанией "РусГидро" и процесс строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Были проведены переговоры с российской компанией.

Напомним, в 2012 году Кыргызстан и Россия заключили межведомственное соглашение о строительстве каскада ГЭС на реке Нарын. Финансировала проект российская компания "РусГидро", кыргызская сторона предоставила землю и разрешительные документы. В конце 2015 года Кыргызстан в одностороннем порядке вышел из договора. К этому времени компания не приступила к строительству самих энергообъектов, но успела подготовить инфраструктуру, потратив 37 млн долларов. Теперь "РусГидро" просит вернуть вложенную сумму. Однако в Кыргызстане сомневаются в потраченной сумме и хотят провести международный аудит. Российская компания отказалась и обратилась в международный суд.