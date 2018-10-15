В Узгенском районе в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

На трассе Бишкек-Ош, в Узгенском районе близ села Шералы столкнулись пассажирский микроавтобус "Меседес-Бенц" и легковой автомобиль "Фольксваген Поло". Об этом сообщили в ОБДД Ошской области.

ДТП произошло в воскресенье, 14 октября, примерно в 14.30.

- 13 пассажиров микроавтобуса, а также оба водителя доставлены с различными травмами в районную больницу. Среди пострадавших двое детей, - прокомментировали VB.KG в правоохранительных органах.

В Минздраве подтвердили, что за помощью после ДТП обратились 15 человек. Их состояние уточняется.

Материалы дела по факту ДТП собраны и переданы в ОВД Узгенского района, назначено проведение экспертизы, ведется расследование.