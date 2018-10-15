Нет убийства - нет дела: Угрожавшие убийством Зере не понесут наказания?

Пользователи Инстаграм, угрожавшие убийством певице Зере, максимум понесут административное наказание. И то, если служба общественной безопасности ОВД Ысык-Атинского района признает гневные сообщения в Сети обоснованными. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ведомстве напомнили, что гражданка А.З. 1998 г.р. обратилась в ОВД Ысык-Атинского района с письменным заявлением 18 сентября. Она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые того же дня примерно в 20.00 прислали ей на аккаунт в Инстаграм письма с угрозой физической расправы.

- Факт был зарегистрирован в книге учета преступлений. В рамках досудебных мероприятий были опрошены ряд лиц, в том числе сама певица Зере. Следователем ОВД была дана юридическая оценка этим сообщениям. И 28 сентября следственной службой в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления, - пояснили в ГУВД.

Отметим, согласно ст. 113 УК КР "Угроза убийством" наказывается ограничением свободы или ее лишением на срок до трех лет. Но это при наличии достаточных оснований опасаться осуществления этой угрозы. Как заявили в ведомстве, обращения в соцсетях к Зере не являются этим "достаточным основанием".

На вопрос VB.KG, были ли найдены злоумышленники, в ГУВД Чуйской области отвечать отказались, сославшись на тайну следствия. Как и затруднились ответить, ведется ли это следствие в настоящее время.

- В тот же день 28 сентября копии материалов были направлены в службу общественной безопасности ОВД Ысык-Атинского района для принятия мер административного характера согласно нормам кодекса об административных нарушениях. Свое решение она еще не приняла, иначе бы нас уведомили, - сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, отечественная певица Зере, снявшаяся в собственном клипе на песню "Кыз" в пиджаке поверх бюстгальтера, стала получать в соцсетях угрозы убийством. Ранее она опубликовала скриншоты переписки с некими @bespredel__kg и @ddjumabaev. Опасаясь за свою жизнь, она обратилась в милицию.