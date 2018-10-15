Суракматов напомнил водителям маршруток про вежливое обращение к пассажирам

Мэр Бишкека Азиз Суракматов не подержал идею увеличения оплаты в столичных маршрутных бусов. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.

По его словам, таким мнением градоначальник поделился на встрече с водителями маршрутных бусов, которое прошло на прошлой неделе.

- Прежде чем говорить об увеличении оплаты, необходимо поправить санитарно-техническое состояние самих машин, принять более действенные меры по безопасности пассажиров и соблюдению правил дорожного движения. А также научиться культурно и вежливо разговаривать с пассажирами, - процитировал он мэра.

Напомним, в апреле текущего года в Бишкеке водители маршруток устроили забастовку с требованием увеличить тариф до 15 сомов.