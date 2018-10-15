Завтра, 16 октября, некоторые районы Бишкека останутся без воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 16 октября с 9.00 до 19.00 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Северный" будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами: Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Саадаева, р.Ала-Арча, а также:
- в жилгородок "Красный строитель";
- жилые массивы "Колмо", "Ак-Тилек", "Алтын-Бешик", "Саламалик";
- предприятия и организации: СШ №№18, 33, 35, детсад №12 по ул.Панфилова, 310;
- Посольство Пакистана;
- котельные "Бишкектеплоэнерго" по улице Васильева, пр. М. Гвардии, ул. Урицкого;
- Чуйское объединение автовокзалов и автостанций;
- Главный штаб Нацгвардии по ул.Краснодонцев, 24;
- ОсОО "Электросила";
- Городская противотуберкулезная больница;
- Военный комиссариат В/ч 41069;
- институт биотехнологии АН КР;
- ЧП Сафонова "Химический завод";
- Спецавтобаза ПЭУ "Бишкекводоканал";
-туркомплекс "Бишкектурбазасы" по ул.Фере.
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, учреждения и организации запастись питьевой водой.
Начальник ПЭУ "Бишкекводоканал" Исаев Асылбек Мухамбетович, тел: (0-770) 73-77-17.
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.