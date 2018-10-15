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Завтра, 16 октября, некоторые районы Бишкека останутся без воды

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- ВБ
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Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 16 октября с 9.00 до 19.00 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Северный" будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами: Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Саадаева, р.Ала-Арча, а также:

- в жилгородок "Красный строитель";

- жилые массивы "Колмо", "Ак-Тилек", "Алтын-Бешик", "Саламалик";

- предприятия и организации: СШ №№18, 33, 35, детсад №12 по ул.Панфилова, 310;

- Посольство Пакистана;

- котельные "Бишкектеплоэнерго" по улице Васильева, пр. М. Гвардии, ул. Урицкого;

- Чуйское объединение автовокзалов и автостанций;

- Главный штаб Нацгвардии по ул.Краснодонцев, 24;

- ОсОО "Электросила";

- Городская противотуберкулезная больница;

- Военный комиссариат В/ч 41069;

- институт биотехнологии АН КР;

- ЧП Сафонова "Химический завод";

- Спецавтобаза ПЭУ "Бишкекводоканал";

-туркомплекс "Бишкектурбазасы" по ул.Фере.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, учреждения и организации запастись питьевой водой.

Начальник ПЭУ "Бишкекводоканал" Исаев Асылбек Мухамбетович, тел: (0-770) 73-77-17.

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.


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URL: https://www.vb.kg/374231
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, отключение воды, Бишкек
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