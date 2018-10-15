Погода
$ 69.31 - 69.53
€ 79.80 - 80.52

Рыскелди Момбекова поздравили с юбилеем Жээнбеков, Атамбаев и Отунбаева

849  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков в минувшую пятницу справил свой юбилей. Народному избраннику исполнилось ровно 50 лет. Об этом редакции VB.KG подтвердил сам нардеп.

По его словам, поздравления прислали глава государства и экс-президенты.

- Поздравление и подарок Сооронбая Шариповича передал мне руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев. Он зачитал на юбилее слова президента и вручил мне его подарок – красивый сувенир с часами, - сказал он.

Не остался в стороне и экс-президент, председатель СДПК Алмазбек Атамбаев.

- Его открытку зачитал на юбилее член политсовета СДПК и депутат Мурадыл Мадеминов. Алмазбек Шаршенович мне подарил хорошие дорогие часы, - продолжил юбиляр.

В свою очередь экс-президент Роза Отунбаева поздравила депутата через видеообращение, в котором она назвала Момбекова настоящим патриотом и борцом с коррупцией.

- Прямо на юбилее мы показали всем это видеообращение, где Роза Исаковна высказала очень тёплые слова в мой адрес, - отметил Рыскелди Чыныбекович.

Редакция VB.KG также присоединяется к поздравлениям и желает народному избраннику успехов в борьбе с коррупцией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374232
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Мурадыл Мадеминов, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, СДПК, юбилей, Рыскелди Момбеков, Жогорку Кенеш, Досалы Эсеналиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  