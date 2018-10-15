Рыскелди Момбекова поздравили с юбилеем Жээнбеков, Атамбаев и Отунбаева

Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков в минувшую пятницу справил свой юбилей. Народному избраннику исполнилось ровно 50 лет. Об этом редакции VB.KG подтвердил сам нардеп.
По его словам, поздравления прислали глава государства и экс-президенты.
- Поздравление и подарок Сооронбая Шариповича передал мне руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев. Он зачитал на юбилее слова президента и вручил мне его подарок – красивый сувенир с часами, - сказал он.
Не остался в стороне и экс-президент, председатель СДПК Алмазбек Атамбаев.
- Его открытку зачитал на юбилее член политсовета СДПК и депутат Мурадыл Мадеминов. Алмазбек Шаршенович мне подарил хорошие дорогие часы, - продолжил юбиляр.
В свою очередь экс-президент Роза Отунбаева поздравила депутата через видеообращение, в котором она назвала Момбекова настоящим патриотом и борцом с коррупцией.
- Прямо на юбилее мы показали всем это видеообращение, где Роза Исаковна высказала очень тёплые слова в мой адрес, - отметил Рыскелди Чыныбекович.
Редакция VB.KG также присоединяется к поздравлениям и желает народному избраннику успехов в борьбе с коррупцией.