Рыскелди Момбекова поздравили с юбилеем Жээнбеков, Атамбаев и Отунбаева

Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков в минувшую пятницу справил свой юбилей. Народному избраннику исполнилось ровно 50 лет. Об этом редакции VB.KG подтвердил сам нардеп.

По его словам, поздравления прислали глава государства и экс-президенты.

- Поздравление и подарок Сооронбая Шариповича передал мне руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев. Он зачитал на юбилее слова президента и вручил мне его подарок – красивый сувенир с часами, - сказал он.

Не остался в стороне и экс-президент, председатель СДПК Алмазбек Атамбаев.

- Его открытку зачитал на юбилее член политсовета СДПК и депутат Мурадыл Мадеминов. Алмазбек Шаршенович мне подарил хорошие дорогие часы, - продолжил юбиляр.

В свою очередь экс-президент Роза Отунбаева поздравила депутата через видеообращение, в котором она назвала Момбекова настоящим патриотом и борцом с коррупцией.

- Прямо на юбилее мы показали всем это видеообращение, где Роза Исаковна высказала очень тёплые слова в мой адрес, - отметил Рыскелди Чыныбекович.

Редакция VB.KG также присоединяется к поздравлениям и желает народному избраннику успехов в борьбе с коррупцией.