В Кыргызстане девочку в платке не пускают в школу. Это законно?

"Мою сестру, ученицу средней школы не пускают в образовательное учреждение в платке. Но без платка посещать его не позволяет наше религиозное воспитание. Разговор с директором также не принес каких-либо результатов. Имеют ли право руководства школ накладывать на детей подобные запреты?" - с таким вопросом в редакцию VB.KG обратилась одна из бишкечанок.

В соседних странах, например, в Казахстане, официально прописан запрет на ношение религиозной одежды школьниками.

Однако, как пояснила VB.KG юрист Общественного Объединения "Партнерская группа Прецедент" Жибек Кенжебекова, в Кыргызстане такого запрета нет. И подобные ситуации можно расценить как дискриминацию по вероисповеданию.

- Согласно Конституции КР никто не может подвергаться подобной дискриминации. Каждый имеет право исповедовать любую религию, и никто не может быть принужден к выражению своих религиозных и иных убеждений или отказу от них. Так, в Законе КР "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР" прописано: "Граждане равны перед законом во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозных либо атеистических убеждений". При этом, в Закон КР "Об образовании", в статье 3 прописано, что граждане имеют право на образование, независимо от вероисповедания, политических и религиозных убеждений, места жительства и иных обстоятельств, - подчеркнула редакции Кенжебекова.

Юрист отметила, что, конечно, существуют единые требования к школьной форме в общеобразовательных организациях КР.

- Для мальчиков школьная форма состоит от 3-х до 4-х предметов в комбинации из рубашки, жилета, брюк и пиджака. Для девочек – от 2-х до 6-ти предметов: блузка, жилет, юбка, брюки, платье, фартук или пиджак. Недопустимо ношение джинсовой одежды, пляжной, домашней, спортивной одежды и обуви. Запрета на ношение платка или хиджаба нет. То есть законодательством не запрещено посещать образовательные учреждения в подобной одежде. Следовательно, руководство образовательных учреждений не имеет права ограничивать доступ учеников к образованию за ношение религиозной одежды, если это не нарушает морально-этические нормы, - пояснила Жибек Кенжебекова.