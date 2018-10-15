В Москве от имени Камчы Кольбаева члены ОПГ терроризировали кыргызстанцев

Ранее сообщалось о задержании преступной группировки в Москве, которые от имени криминального авторитета и лидера ОПГ активизировали свою преступную деятельность и под различными предлогами вымогали деньги с граждан, выходцев из Кыргызстана и трудовых мигрантов, занимающихся предпринимательской деятельностью в Москве и Московской области.

В Представительство МВД КР в РФ периодически поступала оперативная информация о неизвестных лицах, вымогающих деньги и грабящих своих соотечественников в помещении ангара, расположенного на территории таксопарка.

Потерпевшие вначале отказывались от заявлений, но после беседы согласились обратиться в правоохранительные органы. Представительством МВД КР незамедлительно было организовано препровождение заявления для регистрации по месту совершения преступления.

В июле 2018 года после изучения собранных материалов следственным отделом ОМВД России по Нагорному району г.Москвы было возбуждено уголовное дело по статье 163 ч.2 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Сотрудниками МУР ГУВД г.Москвы совместно с представительством МВД КР проведены оперативные мероприятия в целях пресечения преступной деятельности данной группировки. Задействованными силами было проведено задержание преступной группировки в г.Москве, среди которых 8 граждан Кыргызской Республики, которые передвигались на автомашинах марки "Хэндэ-Солярис" и "Субару Форестер".

Среди задержанных лиц были граждане Кыргызской Республики: Касымбеков Мадияр 1992 года рождения, уроженец Токтогульского района Жалал-Абадской области и гр. Абдилманап уулу Аскар 1993 года рождения уроженец Сузакского района, которые неофициально работая в таксомоторном парке ООО "МТК", путем применения насилия, вымогали от имени "вора в законе К.К" (Камчы Кольбаев - ред.) денежные средства в крупном размере и требовали выплачивать дань.

Указанные лица были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время расследование по данному факту продолжается, в ходе следствия в отношении двух указанных "Аскара" и "Мадияра" была избрана иная мера процессуального принуждения, в виде "обязательства о явке" на основании ст. 112 УПК РФ. Однако, как выяснилось, находясь на свободе, несмотря на то, что в отношении их имеется уголовное дело, они продолжали совершать противоправные действия в отношении граждан Кыргызстана.

Представительство МВД КР в МВД РФ осуществляло сбор информации о противоправных деяниях лиц, которые от имени "вора в законе К.К" занимались поборами и вымогали денежные средства. При негласной беседе граждане, которые работали в одном из таксопарков, расположенном в центре Москвы, периодически подтверждали эту информацию. Один из соотечественников, потерпевший от рук членов преступной группировки, сообщил, что приехал работать в Москву несколько месяцев назад. Для этой цели он даже продал свою машину и прибыл в Россию с вырученными деньгами.

В Москве начал работать в таксомоторном парке без заключения письменного договора аренды, здесь он встретился с парнями по имени "Аскар" и "Мадияр". В начале августа текущего года вышеуказанные лица путем применения силы отобрали денежные средства в размере 1600 долларов США, а также паспорт, телефон и другие ценные вещи, мотивируя свои действия тем, что деньги им нужны, чтобы "закрыть" дело. При этом злоумышленники угрожали пистолетом и обещали расправиться с ним.

Более того вышеуказанные "Аскар", "Мадияр" и другие лица, на протяжение длительного времени выводили его в лес, где вымогали деньги и устраивали показательные физические расправы на глазах у водителей таксопарка, угрожая тем, что и их ждет такая же участь за непослушание. В начале октября, угрожая расправой, они вновь потребовали денежные средства в размере 20 000 рублей, после чего потерпевший обратился за помощью в Представительство МВД КР в РФ.

9 октября 2018 года совместно с оперативными сотрудниками УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве были проведены комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию преступной группировки. В результате спецоперации при получении вымогаемых денежных средств были задержаны вышеупомянутые гражданин Касымбеков Мадияр 1992 г.р., уроженец Токтогульского района Жалал-Абадской области, гр. Абдилманап уулу Аскар 1993 года рождения уроженец Сузакского района и другие лица.

При проведении обыска в помещении таксомоторной компании обнаружены помеченные денежные средства в размере 10 000 рублей, пневматический пистолет на базе "ПМ", иная сумма денежных средств, а также водительские удостоверения в количестве 54 шт., паспорта граждан Кыргызской Республики в количестве 35 шт., и военные билеты в количестве 3 штук.

Кроме этого изъяты наручные часы, принадлежащие потерпевшему, все вышеуказанные предметы были приобщены к материалам дела. Следственным отделом ОМВД России по Нагорному району г.Москвы возбуждено уголовное дело по заявлению потерпевшего в отношении работников таксопарка. В порядке ст.91 УПК РФ задержанные гр. М.Касымбеков и А.Абдилманап уулу водворены в ИВС. В отношении других задержанных лиц устанавливается причастность к другим преступлениям, для привлечения их к уголовной ответственности.

Также устанавливаются владельцы паспортов, водительских удостоверений и военных билетов, изъятых во время обыска, проводится работа по выявлению других потерпевших.

Граждан, потерпевших от противоправных действий вышеуказанных лиц, просим обратиться в Представительство МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации, сообщает пресс-служба МВД.