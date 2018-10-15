Кто из сотрудников милиции ответит за инцидент с избитым школьником?

Директор СШ № 47 уволена из-за драки школьников на территории общеобразовательного учреждения. Об этом сегодня,15 октября, стало известно на очередном совещание мэра столицы Азиза Суракматова с руководителями муниципальных служб и акимами районов Бишкека.

Кроме того, из-за ЧП в бишкекской школе предложено объявить строгий выговор вице-мэру столицы Асель Куламбаевой (назначенной в июне от партии "Онугуу-Прогресс") и начальнику управления образования мэрии Сауле Мейрмановой.

А также к ответственности привлечены:

Начальник Службы общественной безопасности ГУВД Бишкека Иманкадыров Талантбек получил предупреждение о неполном соответствии занимаемой должности;

заместитель главы Ленинского РОВД по Службе общественной безопасности полковник Досов Канатбек - выговор;

глава инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД, подполковник Акматов Акылбек – выговор;

сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних Службы общественной безопасности ГУВД Бишкека, подполковник Талканбаева Джамиля – выговор;

сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД, младший лейтенант Башмурзаев Бакберген – снят с должности.

Напомним, ЧП случилось днем 12 октября возле школы №47. Ученик 8 класса 14-летний М.А. был избит 9-ти классниками. В результате в больницу он был доставлен с двумя выбитыми зубами, разбитой губой и, как позже выяснилось, сотрясением головного мозга.

В минувшую субботу мэр Бишкека навестил пострадавшего подростка в больнице и пообещал, что к ответственности будут привлечены должностные лица, допустившие ЧП.

По факту избиения УВД Ленинского района возбудило уголовное дело по статьям 170 "Вымогательство" (которое пока не подтвердилось) и 234 "Хулиганство" УК КР.

В ходе расследования установлено, что родители школьников как потерпевшего, так и подозреваемого ранее работали в органах внутренних дел. Следствие продолжается.