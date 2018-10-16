Погода
$ 69.15 - 69.45
€ 79.62 - 80.64

В Казахстане авиакомпаниям разрешили связывать буйных пассажиров

203  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники казахстанских воздушных судов отныне смогут принимать жесткие меры для успокоения дебоширов, находящихся на борту, сообщает esquire.kz.

Соответствующий проект закона был одобрен Мажилисом 10 октября. После введения закона в силу экипажу самолета можно будет применять специальные манжеты или наручники из пластика, чтобы привязать агрессора к креслу.

"Любое воздействие, любой хулиганский акт на борту воздушного судна может привести к тяжким последствиям, которые могут повлечь гибель людей", - объяснил необходимость введения данной нормы первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

Утвержденная норма Конвенции освободит персонал от угрозы наказания за применение физической силы в отношении дебошира ради безопасности других пассажиров. Если пассажир будет несогласен с принятыми мерами, он всегда сможет обратиться в компетентные органы.

Напомним, в конце сентября заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова устроила сцену на борту самолета Эйр Астаны, летящего маршрутом Сеул - Алматы. Рейс был задержан на два часа. После инцидента Каденова была уволена, а инцидент послужил цепочке скандалов, в результате чего с занимаемых постов ушло все руководство министерство за исключением статс-секретаря.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374244
Теги:
авиация, Казахстан, самолеты, Каденова Зууракан, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  