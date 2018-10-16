В Казахстане авиакомпаниям разрешили связывать буйных пассажиров

Сотрудники казахстанских воздушных судов отныне смогут принимать жесткие меры для успокоения дебоширов, находящихся на борту, сообщает esquire.kz.

Соответствующий проект закона был одобрен Мажилисом 10 октября. После введения закона в силу экипажу самолета можно будет применять специальные манжеты или наручники из пластика, чтобы привязать агрессора к креслу.

"Любое воздействие, любой хулиганский акт на борту воздушного судна может привести к тяжким последствиям, которые могут повлечь гибель людей", - объяснил необходимость введения данной нормы первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

Утвержденная норма Конвенции освободит персонал от угрозы наказания за применение физической силы в отношении дебошира ради безопасности других пассажиров. Если пассажир будет несогласен с принятыми мерами, он всегда сможет обратиться в компетентные органы.

Напомним, в конце сентября заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова устроила сцену на борту самолета Эйр Астаны, летящего маршрутом Сеул - Алматы. Рейс был задержан на два часа. После инцидента Каденова была уволена, а инцидент послужил цепочке скандалов, в результате чего с занимаемых постов ушло все руководство министерство за исключением статс-секретаря.