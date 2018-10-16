Нет тротуаров и разметки. Неэффективная работа Минтранса приводит к ДТП

"12 октября на 164 км автодороги "Бишкек-Ош" на территории Жайылского района из-за отсутствия разметки на дороге столкнулись две автомашины. Водители скончались на месте аварии, а четверо пассажиров с различными травмами госпитализированы. 13 октября на 90 км автодороги "Бишкек-Нарын-Торугарт" в Кеминском районе в результате наезда на пешеходов погибло двое кыргызстанцев. В этот же день в Аламединском районе автомобиль сбил пешехода, от полученных травм тот скончался на месте. Последнее ДТП также зафиксировано 13 октября. В Панфиловском районе, в селе Вознесеновка, машина совершила наезд на пешехода. Пострадавший погиб", - подчеркивает ГУОБДД.

Как отмечается, в трех из четырех указанных ДТП одной из сопутствующих причин было отсутствие освещения и тротуаров для пешеходов.

"Только с начала 2018 года сотрудниками ГУОБДД МВД КР выявлено 9982 недостатков в содержании улиц и автодорог. Руководителям дорожно-коммунальных организаций и органов местного самоуправления выдано 6950 предписаний на устранение выявленных недостатков и нарушений СНиПов и ГОСТов. Оштрафовано 914 руководителей дорожно-коммунальных органов на сумму 864900 сом. Направлено 1118 представлений и информации в МТиД КР и органы местного самоуправления", - подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на это, со стороны соответствующих дорожно-коммунальных органов и местных органов самоуправления не проводятся соответствующие работы по устранению выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети, добавили в ГУОБДД.