Отопление в Бишкеке: нужно еще чуть-чуть померзнуть

В соответствии с распоряжением мэрии города Бишкек от 20.10.2011 №649-р "О критериях начала и окончания отопительного сезона в городе Бишкек" отопительный сезон начинается при средней суточной температуре ниже +8 C в течение 5 суток подряд.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР, в октябре 2018 года по республике ожидается средняя месячная температура воздуха от 5 до 14 C, при этом в течение месяца возможны понижения температуры до – 1 С, в предгорных районах возможны заморозки.

Национальный энергохолдинг отмечает, что ТЭЦ города Бишкек и ОАО "Бишкектеплосеть" к отопительному сезону с технической точки зрения готовы, и в случае резкого изменения погодных условий, энергосистема в течение трех дней имеет возможность начать поочередную подачу теплоснабжения.

По последней информации, предоставленной мэрией г. Бишкек, "если температура воздуха в столице подниматься не будет, то заседание оперативного штаба мэрии Бишкека по проведению ОЗП пройдет уже в среду, 17 октября 2018 г.".