На V съезде учителей из стран СНГ обсудили безопасность школьной среды

C 10 по 13 октября 2018 года в Бишкеке прошел V Съезд учителей и работников образования государств - участников Содружества Независимых Государств. Основная тема Съезда "Развитие образовательных систем государств – участников СНГ в контексте целей устойчивого развития".

В ходе работы секции, ученые и педагоги обсудили вызовы, проблемы и подходы к формированию безопасности образовательной среды на уровне школьного образования в странах СНГ. Представители Кыргызской Республики поделились опытом, наработанным за последние годы по развитию инфраструктуры школьной среды и формированию благоприятной атмосферы, способствующей социализации и развитию гражданской активности учащихся.

Этот опыт позволил начать осуществлять на практике – пока в пилотных школах – мероприятий, направленных на формирование безопасной и толерантной образовательной среды, в том числе – при поддержке совместного проекта Экологического Движения "БИОМ" (Кыргызстан) и Фонда им. К. Аденауэра (Германия) при финансовой поддержке Европейского союза "Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызской Республике".

Также делегаты стран СНГ выступили с докладами и поделились своим опытом и достижениями по вопросам формирования безопасной образовательной среды в общеобразовательных организациях. В работе секции приняла участие международный эксперт по интерактивным методам обучения, кандидат психологических наук, преподаватель МГУ, Е.Лихачева, которая провела для участников практикум "Интерактивные методы обучения и имитационные игры в системе образования для устойчивого развития".

Сферой интересов Е.Лихачевой являются вопросы психологического обеспечения проведения имитационных игр, выбор и принятие решений в имитационных играх. Использование таких игр, в том числе – разработанных самой Е.Лихачевой, педагогами на уроках и внеклассных занятиях с детьми и молодежью, позволят формировать у учащихся компетентности, необходимые для жизни в современном мире и построения устойчивого будущего.